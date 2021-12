O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que irá enviar à Assembleia Legislativa (ALMG), nesta segunda-feira (13), um projeto que limita o reajuste do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ao índice da inflação IPCA. A informação foi compartilhada nesse domingo (12) por meio do Twitter.

Pra amenizar os impactos da crise e da pandemia no bolso dos mineiros, encaminharei à ALMG, nesta segunda-feira, projeto que limita o reajuste do IPVA de 2022 em Minas ao índice da inflação IPCA. — Romeu Zema (@RomeuZema) December 12, 2021

Segundo Zema, a medida tem como objetivo amenizar os impactos da crise e da pandemia “no bolso dos mineiros”. “Com isso, impediremos que a valorização dos veículos usados, registrada nos últimos meses, reflita no IPVA no próximo ano, aliviando os efeitos econômicos deste difícil período que juntos estamos vencendo”, diz a publicação.

Ainda de acordo com o governador, se comparado a 2021, o valor do imposto do ano que vem teria correção máxima de 10,6%, ao invés de 22,8%, que seria dado pelo aumento no valor dos veículos por meio da tabela Fipe.

