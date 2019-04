O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou oficialmente na noite desta terça-feira (23), em vídeo gravado ao lado do delegado chefe da Polícia Civil do Estado, Wagner Pinto, a criação do Núcleo Especializado em Investigação de Feminicídio, que busca combater os homicídios de mulheres.

De acordo com o delegado, o novo departamento vai trabalhar em conjunto com a Delegacia de Mulheres afim de fazer um trabalho conjunto no combate a este crime. "Apurar de maneira séria e contundente esses crimes e dar assistência social e psicológica aos familiares das vítimas", disse Pinto no pronunciamento.

A criação desse novo departamento foi anunciada ainda na gestão do governador Fernando Pimentel (PT), no ano passado. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual disse que a sede da delegacia seria em Belo Horizonte, mas com atendimento para todo o Estado.