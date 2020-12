Em vídeos publicados nas redes sociais nesta quinta-feira (24) autoridades mineiras divulgaram mensagens de feliz Natal e alerta para a importância de se evitar aglomerações e manter os cuidados contra a proliferação da Covid-19.

O governador Romeu Zema (Novo) lembrou que mesmo em tempos difíceis, que exigem distanciamento físico, "desejo que estejamos unidos pelo mesmo espírito: o de amor, paz e saúde. O melhor presente de Natal que podemos dar um para o outro é continuarmos tendo todos os cuidados que tivemos até o momento e que salvaram muitas vidas".

"Tenho fé que logo os abraços serão bem-vindos novamente", completou Zema.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), aproveitou para pedir a colaboração das pessoas, para que se cuidem, e contribuam para um "feliz Natal em 2021".

"Venho hoje aqui para desejar a todos os belo-horizontinos, todos os brasileiros, mineiros, um feliz Natal. Sei que vai ser um Natal diferente. Sei que pra todo mundo vai ser muito difícil. Mas nós sabemos que temos que garantir o nosso natal de 2021, 22, 23, 24... Por isso vou passar um Natal longe de toda a minha família. Vou passar um natal feliz porque a vacina está chegando, e não quero que, no Natal do ano que vem, todos eles estejam chorando a minha presença".

Ainda de acordo com Kalil, o sacrifício vai valer à pena, porque em breve teremos disponível uma vacina contra a Covid-19. "Eu tenho certeza que ano que vem nós vamos estar passando um Natal abraçando, beijando, porque a vacina está batendo na porta. Então, não vamos morrer na praia, porque nós estamos chegando na praia. Todo sacrifício que for feito pela população de Belo Horizonte nesse Natal vai ser muito valorizado no Natal do ano que vem. E tomara que no Natal do ano que vem todos falem o seguinte: 'O poder público avisou. A prefeitura de BH avisou. Olha a nossa alegria agora em 2021'", concluiu o prefeito.

