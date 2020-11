O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, na manhã desta terça-feira (24), que gostaria que as aulas retornassem o quanto antes no Estado.

Segundo ele, o ensino não voltou devido a reclamação do sindicato "das professoras" à Justiça.

Zema também afirmou que as escolas estaduais estão prontas para a retomada. As afirmações foram feitas durante entrevista à rádio Itatiaia, momento em que também falou sobre a vacina de Covid-19.

Conforme o gestor, o ensino poderia ter retornado há pelo menos 60 dias nas regiões mineiras que estão na Onda Verde, ou seja, no nível que permite a abertura de mais estabelecimentos no programa de flexibilização Minas Consciente.

"Houve uma decisão judicial que proibiu essa volta às aulas, inclusive solicitada pelo próprio sindicato da categoria, das professoras, e nós não discutimos decisão judicial. Nós acatamos, recorremos, mas eu espero que volte o quanto antes", afirmou.

Para Zema, a ausência das aulas têm sido prejudicial a alunos e famílias.

"Os alunos têm sido prejudicados. Muitos pais têm já uma condição de não tolerar os filhos em casa. As crianças pequenas principalmente, precisam sair, socializar", afirmou.

Escolas estaduais

O chefe do Executivo também declarou que, caso a retomada do ensino seja autorizada pela Justiça, as escolas estaduais estão preparadas para retornarem com a atividade presencial.

"Muito provavelmente, se isso acontecer, é provável que as aulas possam começar antes de um ano o calendário normal, já que esse ano nós ficamos quase todo o ano sem aula", disse.