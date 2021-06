O governador Romeu Zema (Novo) alertou a população nesta quarta-feira (2), véspera de Corpus Christi, para que evite aglomerações durante o feriado prolongado. Ele também lembrou da importância das medidas de distanciamento, o uso de máscara e limpeza das mãos.

Junto com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, o mandatário cumpriu agenda no Sul de Minas. Eles inauguraram leitos de UTI em Poço Fundo e anunciaram a abertura de leitos em Itajubá. De acordo com o próprio governo do Estado, a macrorregião, da qual as duas cidades fazem parte, passa pelo pior momento da pandemia. Em todo o território também é registrado aumento da doença: mais de 15 mil casos foram registrados nesta quarta.

Para Zema, apesar de o Estado se esforçar para ampliar leitos hospitalares, a população também tem que fazer a sua parte. Desde o início da pandemia, o crescimento do número de vagas na terapia intensiva foi de 130%. Já as de enfermaria, 80%.

“Vamos tomar todos os cuidados, pois este é um momento de extrema cautela, em que devemos usar máscara, manter o distanciamento social e a higienização das mãos. Sem isso, não há sistema de saúde que sustente um atendimento adequado para a população”, afirmou o governador.

Por sua vez, o titular da Saúde afirmou que o poder público está fazendo a sua parte, com mais campanhas de conscientização e abertura de novos leitos hospitalares. Ele também frisou que uma força-tarefa da secretaria tem atuado principalmente em regiões que estão na onda vermelha do plano Minas Consciente, para apoiar os gestores municipais e preparar o sistema de saúde local.

“Destaco que estamos na véspera de um feriado longo, então temos que frisar que o momento é muito delicado. Temos que redobrar os cuidados, porque o vírus está circulando com muita velocidade. Todo mundo deve fazer a sua parte. Temos um papel mais do que individual, é coletivo. É o momento de repassar a todos que não é hora de aglomerar, receber visitas ou frequentar festas”, afirmou Fábio Baccheretti.

