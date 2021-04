O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), formalizou pedido ao Ministério da Educação (MEC) para que a comunidade escolar seja incluída como grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. O objetivo é permitir a volta gradual das aulas presenciais no território mineiro.

"Pedi ao Ministério da Educação para que professores e profissionais da área tenham prioridade na vacinação. Enviamos um documento que reforça a importância da inclusão da comunidade escolar como grupo prioritário no PNI, para que as aulas presenciais possam voltar de forma segura", afirmou Zema.

O documento foi enviado ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, na sexta-feira (9). Além do governador, assinaram o termo os secretários de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, e de Educação, Julia Sant’Anna. No fim de março, Zema foi atendido pelo Ministério da Saúde após pedir a inclusão das Forças de Segurança no grupo de prioridade para receber a vacina.

De acordo com o Estado, a volta gradual das aulas presenciais poderia ocorrer caso a imunização dos profissionais seja priorizada. Assim, a vacinação se somaria ao protocolo de Saúde criado por um grupo de trabalho estadual com orientações para o retorno da atividade.

Retorno gradual

O grupo de trabalho para a discussão do retorno às aulas presenciais, composto por técnicos das secretarias de Saúde e Educação, além de representantes da comunidade médica mineira, concluiu que a volta das atividades escolares é benéfica, "especialmente no que diz respeito à saúde física e mental dos alunos e dos trabalhadores da Educação", informou o Estado.

A conclusão gerou um relatório que embasa as ações. Uma das estratégias é o ensino híbrido, que utilizará as ondas do plano Minas Consciente como referência.

"Neste documento consta a necessidade de se fazer um retorno universal, monitorado, consciente, gradual, alternado, seguro, comunicado, híbrido e facultativo. Outro ponto é em relação à importância de se seguir as regras de distanciamento definidas pelo Minas Consciente nas ondas vermelha, amarela e verde", informou, em nota.

Além disso, faz parte da estratégia que o Estado monitore os indicadores, tornando possível a suspensão temporária das aulas em classes, escolas, municípios ou Estado, de acordo com a situação da pandemia.

