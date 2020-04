O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou, nesta quarta-feira (1º), que solicitou apoio ao Exército Brasileiro para o combate ao coronavírus no Estado.

De acordo com Zema, os militares das Forças Armadas irão auxiliar na desinfecção Dos pontos de ônibus de cidades com grandes aglomerações, incluindo as estações de metrô de Belo Horizonte.

Apoio do exército nas ações de prevenção: os militares irão promover a desinfecção das estações (metrô e ônibus) de grande aglomeração, capacitando as defesas civis municipais e contando com o apoio dos Bombeiros e da Defesa Civil Estadual. #coronavirus #FiqueEmCasa pic.twitter.com/pJlkbHyd56 — Romeu Zema (@RomeuZema) April 1, 2020

"Os militares irão promover a desinfecção das estações (metrô e ônibus) de grande aglomeração, capacitando as defesas civis municipais e contando com o apoio dos Bombeiros e da Defesa Civil Estadual", informou Zema.

