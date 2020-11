O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, na manhã desta terça-feira (24), que o acordo de indenização com a Vale, para reparação de danos ao Estado devido à tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deverá ser finalizado ainda neste ano.

O gestor ainda declarou que o valor será "muito melhor que o de Mariana, que foi de R$ 4 bilhões e meio". As afirmações foram feitas durante entrevista à rádio Itatiaia.

"Eu fico impressionado como [Mariana] foi um acordo ruim para o Estado. As coisas lá não aconteceram. Eu visitei a cidade recentemente. Duas ou três casas foram construídas nesses cinco anos de tragédia", disse Zema.

O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocorrido em janeiro de 2019, matou 270 pessoas e causou diversos danos ao meio-ambiente. Já a tragédia de Mariana aconteceu em novembro de 2015, e tirou a vida de 19 pessoas.



De acordo com o gestor, o objetivo do governo de Minas é ter agilidade, diferente do que foi feito em Mariana, para que as obras possam trazer "o bem ao povo mineiro".

Zema ainda agradeceu a Mário de Paula Franco Júnior, juiz responsável pelo caso na 12ª Vara Federal, pelo andamento da negociação. "Ele, inclusive, é está fazendo o caso de Mariana andar, pois estava totalmente parado", afirmou Zema.

Acordo não afeta negociação de vítimas

Zema fez questão de explicar que o acordo não afeta a negociação de familiares e vítimas com a Vale.

"O Estado não está arbitrando valores para esse grupo, o que nós estamos pedindo é a compensação pelas perdas econômicas que o Estado teve", afirmou.

Zema também pontuou que o valor da negociação não entrará no caixa do governo. Segundo ele, o dinheiro será empregado pela mineradora na execução de obras.

Entre elas, o gestor citou o Anel Viário de Belo Horizonte, a conclusão dos hospitais regionais e a realização de obras em todos os municípios por onde passa o rio Paraopeba e, portanto, foram prejudicados com o mar de lama derramado em janeiro de 2019.

"O Estado não vai receber dinheiro. É uma compensação para o povo mineiro, que foi muito prejudicado com relação ao impacto da tragédia de Brumadinho. Nós, Ministério Público estadual e federal, Advocacia Geral do Estado, da União, Defensoria Pública, estamos todos empenhados.

A reportagem entrou em contato com a Vale e aguarda um posicionamento.

Procurador do MP

Por fim, Zema informou que decidirá, até esta quarta-feira (25), o nome do novo procurador do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O governador afirmou que se reunirá com os nomes indicados e que a decisão não será fácil.

"Estaremos fazendo aquilo que for melhor para o Estado de Minas", disse.