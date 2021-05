O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), está em Brasília para uma série de compromissos com deputados e ministros do governo federal. As reuniões vão ocorrer ao longo da tarde desta terça-feira (25).

O primeiro encontro estava previsto para as 11h, com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, além do deputado federal e ex-ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Logo depois, a reunião é com o deputado federal Tiago Mitraud, do mesmo partido de Zema.

O governador de Minas também terá encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e ainda será recebido pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Nos dois encontros, o chefe do Executivo estadual será acompanhado por Marcelo Álvaro Antônio.

A agenda de compromisso será encerrada à noite, com reunião com ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Christianne Dias, e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone.

Acompanham Zema na viagem à Brasília os secretários Igor Eto (Governo), Marília Melo (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e Fernando Marcato (Infraestrutura e Mobilidade).

