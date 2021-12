O governador Romeu Zema visitou, nesta sexta-feira (10/12), as cidades de Águas Formosas e Machacalis, afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias que atingiram os vales do Jequitinhonha e Mucuri, no Nordeste de Minas. Zema visitou as regiões para avaliar a situação dos municípios e vistoriou ações de assistência adotadas pelas prefeituras com apoio da Defesa Civil estadual.

"Vim aqui para tomar conhecimento dos danos que as chuvas causaram nas regiões. Infelizmente, tivemos perdas de vidas, duas até o momento. Quero saber como está a situação dos atingidos, como estão sendo assistidos pela Defesa Civil e, principalmente, o que mais podemos fazer", declara o governador.

Além de acompanhar os trabalhos das prefeituras, o governador conversou com os moradores e colocou a estrutura do Estado à disposição para prestar ajuda às famílias e para a recuperação das cidades. "Toda assistência será dada à população. Queremos que essas pessoas tenham o menor impacto possível e que a situação seja normalizada o quanto antes", diz.

O chefe do Executivo estadual destaca que o objetivo do trabalho do Estado neste momento é resguardar vidas e minimizar o sofrimento da população afetada pelas chuvas. Segundo ele o Governo de Minas enviará produtos de higiene, cestas básicas, colchões.

Situação de emergência

Nesta sexta, o governador decretou situação de emergência em 31 cidades afetadas pelas chuvas nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A medida está publicada no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, cinco pessoas morreram em decorrência das chuvas desde o começo do período conhecido por grandes precipitações, há pouco mais de um mês.



