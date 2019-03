A área interna do Jardim Zoológico de Belo Horizonte ganhou nova sinalização. As placas recém-instaladas trazem informações sobre os recintos, seus habitantes e peculiaridades das espécies de animais que vivem ali, além de orientações gerais sobre o espaço e sobre as condutas recomendadas para a segurança dos animais e dos visitantes.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, serão instaladas mais de 200 placas de orientação, informação, identificação ou educativas até o fim de abril. Já foram colocadas 47 placas na área do Jardim Japonês, que está localizado dentro do Zoológico. Outras 24 placas, de caráter educativo, foram fixadas ao longo de toda a área do Zoo, informando sobre questões que, muitas vezes, geram dúvida no visitante.

As placas vão indicar, por exemplo, quais animais têm hábitos noturnos e, por isso, costumam ficar escondidos durante o dia. A intenção é explicar aos visitantes que se deve evitar atitudes para atrair a atenção dos animais (como assobiar ou bater no vidro) para não gerar estresse às espécies que descansam no período diurno.

Além das placas educativas, há placas de identificação de recintos e de espécies de fauna e flora. Também estão sendo sinalizadas as áreas de acesso restrito e destacada a localização de estruturas de apoio, como banheiros.