Um idoso, de 76 anos, ficou ferido após um incêndio em uma casa em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central do Estado. As chamas destruíram sete dos dez cômodos da residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve queimaduras de primeiro grau em 45% do corpo e foi levada para o hospital municipal da cidade. As regiões mais atingidas foram o rosto, o tórax e as vias aéreas.

O incidente aconteceu nessa sexta-feira (13), na rua Santa Efigênia. Conforme os militares, para conter as chamas foi preciso o apoio de um caminhão pipa da prefeitura e foram utilizados 20 mil litros de água.

A Defesa Civil foi acionada e constatou danos na estrutura da casa. Três paredes da edificação foram condenadas e, para eliminar novos riscos, as estruturas foram derrubadas com a ajuda de uma retroescavadeira.

As causas do incêndio serão apuradas.