Consolidada no Brasil desde 1998, a Leroy Merlin, especializada em construção, acabamento, bricolagem, decoração e jardinagem, se afirmou como a grande referência no mercado graças a uma construção de marca contemporânea e assertiva, além da excelência no atendimento e do extenso portfólio de produtos. Em 2019, a empresa comemora os 21 anos de atuação e para celebrar uma marca tão expressiva, querida pelo público brasileiro, assumiu o Patrocínio Master da 3ª Semana Criativa de Tiradentes, que segue até este domingo, na cidade histórica. A mostra anual reúne criativos e trend hunters para repensar o artesanato, o design e incentivar o Movimento Maker na cidade histórica de Tiradentes.



A Semana Criativa de Tiradentes promove o intercâmbio entre designers e artesãos, estimulando a criação de peças autorais a partir de um processo de mentoria desenvolvido ao longo de alguns meses e a mostra foi criada com intuito de apresentar os resultados deste trabalho e provocar reflexões no público acerca da importância da criatividade. Por conta desta visão, a Semana Criativa de Tiradentes vem contribuindo significativamente para estimular a autoralidade entre os artesãos e artistas selecionados para cada edição.

As ações criativas desenvolvidas pela empresa ao longo desses 21 anos de operação no Brasil, além de provocar reflexões sobre como as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, podem contribuir por um mundo melhor. A participação no evento reafirma a construção de marca da empresa, que hoje é uma referência, além das ações para a manutenção da identidade e filosofia contemporâneas, sempre ligadas a propósitos maiores e formas de se conectar à sociedade.



Campanha



Para inserir o público e os convidados da Semana Criativa de Tiradentes, a Leroy Merlin desenvolveu uma campanha em parceria com a FCB Brasil com o slogan: “Tiradentes. Uma cidade feita à mão com ferro, madeira, linha e pedra sabão”. A ideia é mostrar que a diferença entre matéria-prima e obra-prima está no trabalho do artista e evidenciar o potencial do trabalho artesanal para produzir materiais com design arrojado, moderno e inovador.



A campanha foca em três pilares: o artesão como principal fator de transformação entre matéria bruta e obra final; as matérias-primas tradicionais do artesanato mineiro e todos os objetos que são criados a partir delas; e a quebra do paradigma de que o artesanato fabrica apenas peças rústica. Todas as peças trazem referências atuais, tendências no design, junto a matérias-primas do artesanato mineiro e os diversos resultados do trabalho realizado a partir delas, reforçando a ideia de que esse tipo de trabalho pode produzir objetos com design arrojado e sofisticado. A ação contará com peças digitais, conteúdos sobre a feira e entrega de kits exclusivos.



Sobre a Leroy Merlin



Consolidada no Brasil desde 1998, a Leroy Merlin é especializada em construção, acabamento, bricolagem, decoração e jardinagem. A excelência em atendimento e variedade de produtos fazem com que a empresa seja a grande referência do mercado. Segundo os dados da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (ANAMACO) a Leroy Merlin é líder do mercado varejista da Home Center. São mais de 80 mil itens divididos em 15 setores: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, tapetes, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardinagem, ferragens, organização, pintura, decoração, iluminação e cozinha.



São 41 lojas Leroy Merlin espalhadas por dez estados brasileiros e o Distrito Federal, além do E-commerce, que atende todo o país. As lojas são equipadas com serviços especiais como mesa de bricolagem, fábrica de cores, espaço projeto, corte de madeira e vidro, coleta seletiva e drive-thru. A preocupação com a sustentabilidade se reflete nos processos internos. Esforço que começa a ser reconhecido internacionalmente. São 23 lojas que já receberam a certificação AQUA – Alta Qualidade Ambiental. A Certificação AQUA-HQE é considerada uma das certificações ambientais mais importantes do mundo. Criada em 2008 pelo Grupo Qualitel, organismo francês de certificação de empreendimentos, e desenvolvida e adaptada à realidade brasileira pela Fundação Vanzolini, ela visa não apenas racionalizar o uso da água e da energia elétrica nas construções, mas também promover o conforto e bem-estar da comunidade ao redor.



Por tudo isso a Leroy Merlin se destaca como uma das melhores empregadoras do mercado varejista brasileiro, figurando no ranking anual GreatPlacetoWork Brasil, divulgado em parceria com a Revista Época, de 2013 a 2018. Ficou em 17º lugar na lista das melhores em 2018.



Sobre a Semana Criativa de Tiradentes



A SEMANA CRIATIVA DE TIRADENTES chega à sua terceira edição e se consolida como um dos principais festivais de design do país. Ao todo, nas últimas duas edições, a SCT contou com mais de 11 mil pessoas entre designers, arquitetos, artesãos, estudantes, jornalistas e amantes do design, arte e artesanato.



Este ano, durante quatro dias, de 17 a 20 de outubro, os participantes poderão desfrutar de uma programação repleta de grandes nomes, serão 12 palestras, 4 lançamentos de livros, 7 exposições, oficinas, workshops e talks, além de uma série de eventos paralelos que organizados por lojistas e artistas da cidade. As atividades acontecerão em casarões e espaços localizados no vai-e-vem das vielas charmosas e históricas da cidade.