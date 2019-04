Os bons momentos em família merecem registros fotográficos. Para isso, Thaís Oliveira, com dez anos de experiência atrás das lentes, tem ajudado clientes e parceiros a guardar cada fase de seus entes queridos por meio da empresa “Criativa Fotografia”.

Com formação em jornalismo, Thaís Oliveira decidiu há aproximadamente dois anos dedicar-se a mostrar “o lado feliz das pessoas”. Ela fotografa festas infantis, aniversários de 15 anos e demais eventos familiares ou corporativos.

Um diferencial do seu trabalho é entregar todas as fotos com boa qualidade ao cliente, sem número máximo ou mínimo de imagens. “Cobro pelo ensaio, não pela foto”, relata.

Thaís Oliveira, que geralmente conta com mais um fotógrafo durante os trabalhos, realiza ensaios externos ou no estúdio próprio, localizado na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

“Apesar de eu admirar todos os estilos, prefiro fotografias em meio à natureza. Fica especialmente bonito no caso de gestantes e casais”, afirma. A fotógrafa privilegia locais como parques de Belo Horizonte e a linha férrea abandonada no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de BH.

No estúdio, a profissional disponibiliza 12 diferentes estampas de fundo para serem clicadas. Sobre elas, são montados os cenários conforme o gosto do freguês, que pode requisitar temáticas ou cores de sua preferência.

Para a garotada, ela possui ainda fantasias e acessórios que compõem o quadro. O segredo para belas fotos, nesses casos, é ter paciência com os pequenos, para deixá-los à vontade a cada clique, que deve ocorrer no tempo deles, segundo a especialista.

Os ensaios com a “Criativa Fotografia” costumam custar uma média R$ 400, enquanto a cobertura de eventos tem preços a partir de R$ 450.

Há ainda pacotes especiais para registros de recém-nascidos. Os valores variam de acordo com as escolhas das mães e dos pais, que podem optar por fazê-los em casa ou no estúdio. O custo é a partir de R$590, excluído o gasto com deslocamentos.

Com relação aos chamados ensaios “newborn”, o ideal é fazê-los até o 12º dia de vida da criança. “Depois disso, o bebê está maior, não dorme tanto, tem cólica, o que dificulta um pouco”, explica.

Thaís pede que as sessões sejam marcadas com, pelo menos, um mês de antecedência. A exceção se dá com as de recém-nascidos, que costumam ser realizadas durante a semana, quando há maior disponibilidade de horários.

Orçamentos podem ser solicitados via Instagram, Facebook e WhatsApp.

SERVIÇO:

Criativa Fotografia

Endereço: Rua Salto da Divisa, 35 - Jardim Leblon, Belo Horizonte

Telefone/WhatsApp: (31) 9 8675-0669

Instagram: @criativafotosthaisoliveira

Fan page: Criativa Fotografia - Thaís Oliveira