Referência em culinária e tradição na capital mineira, a Cantina do Lucas completa 58 anos em 6 de fevereiro. Para celebrar a data, todos os clientes que passarem por lá e consumirem uma refeição nessa data vão receber, como agradecimento, uma deliciosa sobremesa: Strogonoff de Chocolate.

Localizado no Edifício Maletta e tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural, o restaurante tem no cardápio de petiscos para a happy hour a pratos à la carte, servidos no almoço e no jantar. Entre os mais requisitados estão o Filé à Parmegiana e o Filé Surprise, sucesso entre belo-horizontinos e visitantes.



Com estilo próprio e marcante, o restaurante se mantém, quase seis décadas após a inauguração, como referência no que há de mais conceituado em nível de cultura e boemia em Belo Horizonte.

Serviço

Cantina do Lucas

Avenida Augusto de Lima, 233, loja 18, Edifício Maletta, Centro

Telefone: (31) 3226 7153