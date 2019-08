Os homens estão cada vez mais vaidosos. Além do corte de cabelo – clássico, moderno ou ousado – e da barba impecável, também querem ser mimados e receber cuidados especiais enquanto dão aquele tapa no visual. E esta é a proposta da descontraída Barbearia do Rapha, no Funcionários, região Centro-Sul da capital.

“Queríamos um ambiente informal e alegre, onde qualquer pessoa se sentisse à vontade e com liberdade para ser ela mesma. Não precisa se definir como retrô ou moderno. A ideia é atender pessoas diferentes. Esse é o conceito”, conta o sócio-proprietário Raphael Torres.

Comandada por ele e pela sócia Thaila Karine, a barbearia completou dois meses de existência. Os serviços são os mais diversos. O corte com o Rapha custa R$ 60 e a barba, R$ 45. Com os demais membros da equipe, os valores são de R$ 50 para corte e R$ 40 para barba. Outra modalidade de corte é com máquina, por R$ 30.

Além dos tratamentos clássicos, a barbearia oferece hidratação (R$ 30), tintura (R$ 40), platinado (R$ 280), relaxamento (R$ 40) e selagem (R$ 85). Para aparar e ajeitar as sobrancelhas, o cliente paga R$ 15.

Atendendo pessoas de todas as idades, inclusive bebês, o espaço recomenda que a marcação seja feita com dois dias de antecedência, em média. O agendamento pode ser realizado pelo telefone ou pelo aplicativo One Beleza.

Equipe é treinada por Rapha, que tem experiência internacional



Sobre o Rapha

Com dez anos de carreira, o profissional já trabalhou em conceituadas barbearias. Atualmente, ministra cursos on-line e workshops presenciais em todo o país com aulas práticas das técnicas usadas por ele.

A terceira turma on-line será aberta no próximo dia 20. Os cursos são voltados para profissionais que já estão no mercado e desejam se aperfeiçoar. Rapha já ensinou as próprias técnicas pelo Brasil e pelo mundo, com passagens por 17 estados e três países – Uruguai, Colômbia e Portugal.

SERVIÇO:

Barbearia do Rapha

Endereço: Rua Professor Moraes, 476 – bairro Funcionários

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9 às 20h / Sábado, das 8 às 18h

Telefone: (31) 3055-3007

Site: www.barbeariadorapha.com.br

E-mail: contato@barbeariadorapha.com.br

Fan Page: @barbeariadorapha

Instagram: @barbeariadorapha