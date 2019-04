Originária de Minas, a Ecogranito se expande pelo país e exterior com tecnologia importada do Japão. Fundada em 2009 e com sede em Contagem, na Grande BH, a empresa produz revestimentos inteligentes, à base de resina acrílica aquosa e com aparência semelhante à do granito. O empreendimento espera crescer 36% neste ano e dobrar o faturamento.

O produto é sustentável, comparado ao mineral, pois dispensa procedimentos de extração das jazidas. Sua criação em território japonês se deu devido ao alto índice de terremotos naquele país, o que restringe o uso de pedras naturais, devido ao peso.

Já presente por todo Brasil, a Ecogranito planeja uma expansão mais agressiva neste ano. A ação só será possível graças aos investimentos na indústria, que permitiram a ampliação da capacidade produtiva em 57%.

“A maioria das construtoras parceiras são mineiras e conheceram o produto aqui. Agora, estamos levando o produto para fora. Dependendo da demanda gerada, estudaremos abrir filiais em outros estados, o que pode ser interessante por conta de transporte, logística e tributação. No exterior, a mesma lógica é válida”, afirma Renato Las Casas, diretor comercial.

No mercado doméstico, a pretensão no momento é alcançar os municípios do Sul de Minas e do Triângulo Mineiro, além de Macaé (RJ), Campinas (SP) e Brasília (DF). No exterior, está na América do Norte e chegará, em breve, aos vizinhos latino-americanos.

“Estados Unidos e Canadá têm uma Ecogranito montada há dois anos. Já fizemos uma exportação teste, em que deu tudo certo. E o pessoal do Peru esteve no Brasil recentemente para conhecer a nossa tecnologia. Com eles, estamos em fase de finalização dos contratos”, revela Las Casas.

Atento aos caminhos abertos pelo empreendedorismo sustentável, Las Casas – que tem formação em engenharia civil – esteve no Japão pela primeira vez em 2006 para verificar a produção do revestimento inteligente, após saber que seu criador estaria vendendo o know-how. Em 2008, ele retornou ao continente asiático, desta vez para fechar o negócio.

Natural de Belo Horizonte, o empresário escolheu Contagem para a instalação da fábrica pela localização estratégica do município, de reconhecida vocação industrial. As grandes construtoras mineiras, com empreendimentos por todo Brasil, bem como a parceria com redes de franquias do setor, permitiram a chegada do produto nos demais estados.

Atualmente, Las Casas possui sócios no exterior, que gerenciam as unidades na América do Norte.

SERVIÇO:

Endereço: Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, 1589 - bairro Ressaca, Contagem

Telefones: (31) 3342-3000 / 3223-2000

WhatsApp: (31) 9 8705-9196 para BH / (31) 9 8705-9257 para as demais localidades

Site: www.ecogranito.com.br

Fan page: @Ecogranito

Instagram: @ecogranito