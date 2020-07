Conteúdo de responsabilidade de Celso Martins Santos

O último voo da TAP Portugal de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) para Lisboa foi no dia 18 de março deste ano, quando começaram a valer as restrições de viagens internacionais por causa da pandemia do coronavírus. A companhia pretende voltar a operar os voos para Portugal partindo de Belo Horizonte, Salvador e Brasília no mês de agosto, mas a data ainda não foi definida.

Antes da pandemia do coronavírus, a TAP operava 80 voos semanais entre o Brasil e Portugal. Atualmente são apenas três de São Paulo (Guarulhos) e um do Rio de Janeiro (Galeão) para Lisboa, a capital portuguesa. Mesmo com as restrições de viagens para Portugal, e demais destinos da Europa, os voos partindo do Brasil estão com bastante procura, o que levou a companhia a planejar a reativação das rotas em outras cidades do Brasil, inclusive Belo Horizonte.

A intenção da TAP Portugal é lançar um voo saindo de Lisboa aos domingos e as decolagens de Belo Horizonte seriam às quartas-feiras. Para efetivar esse voo, a companhia aguarda as decisões dos governos do Brasil e de Portugal. Pelas regras atuais, a entrada de turistas nos dois países está proibida. O Governo de Portugal está exigindo exame de Covid-19 para quem for viajar para Portugal.

A Copa Airlines pretende voltar a oferecer voos de Confins para a Cidade do Panamá no dia 16 de outubro deste ano. Os voos da companhia foram suspensos em março em função das fronteiras do Panamá. Os voos da Copa em Confins eram bastante usados por pessoas que viajavam para os Estados Unidos e para os destinos turísticos da América Central, entre eles Cuba e Cancún.

A Azul ainda não definiu a data do retorno dos voos de Confins para Buenos Aires e Fort Lauderdale, destino que fica próximo a Miami. Segundo a companhia, a data da retomada depende de um aquecimento do mercado e do fim das restrições de entrada de estrangeiros na Argentina e nos Estados Unidos.