Iniciar as relações sociais além dos laços familiares é um processo desafiador e muito importante na vida da criança. Porém, na Educar Castelo, em Belo Horizonte, deixar o colo da mamãe e do papai para fazer amigos e conhecer outros cenários acontece naturalmente dentro do ambiente escolar.

A unidade de berçário e educação infantil está instalada no bairro Castelo, na região da Pampulha, e recebe meninos e meninas entre quatro meses e 6 anos. Dirigida pelas pedagogas e sócias Sheilla Trópia de Oliveira e Carolina Pessoa Birro, elas garantem que é o respeito e o carinho dos professores e o aconchego dos espaços que transformam a instituição em referência no segmento.

Por ser parte da rotina, acreditamos que a criança tem que se sentir em casa”, frisa Carolina. Em contato com os colegas e construindo relações de confiança, Sheilla acredita que a fixação do conteúdo pedagógico acontece naturalmente. “Nossos alunos são estimulados a conhecer o novo, dentro e fora da sala”.

Na prática

Na extensa área verde denominada “quintal”, as gestoras propõem uma experiência única. “Muitas vezes, é o primeiro contato dos pequenos com a grama e a terra”, revela Sheilla.

No espaço, os estudantes acompanham o crescimento de árvores frutíferas. Além disso, cultivam horta e ajudam a alimentar os periquitos e as galinhas. “Nossa referência é o quintal de avó”, brinca Carolina.

Nas salas de aula e sob os cuidados de dez professores e seis auxiliares, os alunos aprendem se divertindo. Quando bebês, são estimulados a descobrirem os sentidos por meio das cores, formas e sons. Na fase do experimentar, são induzidos a desenvolver a linguagem e a dar os primeiros passos.

Após iniciarem a fala, participam de projetos e atividades dirigidas com contação de histórias. Aos 3 anos, recebem as primeiras apostilas – do Sistema Positivo de Ensino – e, ao descobrirem as letras, conhecem a grafia do próprio nome. “Exploramos o lúdico, a curiosidade e a criatividade, sem esquecer da teoria”. Sheilla conta que, aos 6 anos, as crianças já estão alfabetizadas.

A instituição funciona em horário integral (7h às 19h) ou no turno regular, das 13h às 17h30. Os pais que preferem incluir o almoço – elaborado por nutricionista – também têm a opção da carga estendida, das 11h às 17h30.

SERVIÇO

Educar Castelo

Endereço: Rua Castelo de Windsor, 32 – bairro Castelo,

Belo Horizonte

Funcionamento: 7h às 19h

Telefone: (31) 3471-7136

Facebook: @EducarCastelo

Instagram: @educarcastelo