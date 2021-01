Conteúdo de responsabilidade de Celso Martins Santos

Utilizar os acessórios para tornar o look mais estiloso não é mais uma tendência exclusiva feminina. Os homens, cada vez mais, estão habituados a complementar a moda do dia a dia com pulseiras e correntes, anéis e até meias – que antes eram apenas funcionais e simples.

Pensando nisso, listamos a seguir os seis principais acessórios masculinos que terão destaque nas ruas em 2021. Escolha o seu:

Meias coloridas

Nada de meias brancas e pretas todos os dias! Excetuando aqueles ambientes de trabalho mais formais, hoje é possível tornar o look masculino mais divertido por meio das meias. Além das cores, há também aquelas com frases ou desenhos, que quebram um estilo sério combinadas com sapatos, ou acrescentam elegância aos sneakers.

Relógios

Os relógios já são grandes companheiros dos homens e, com frequência, são escolhidos como presentes de aniversário, Dia dos Namorados ou Natal.

Desde os mais clássicos, com pulseiras de aço, prata ou couro, até os mais modernos, com diferentes formatos, o acessório pode ser usado sozinho ou combinado com pulseiras.

Colares e pulseiras

Usados principalmente em materiais como aço e couro – esses sendo trançados ou lisos -, os colares e pulseiras criam visuais versáteis e dão um ar de estilo. A ideia, para harmonizar tudo, é utilizar essas peças com camisetas básicas e sem muita informação.

Além disso, vale a pena apostar em um pingente de ouro masculino para completar o look. Placas, âncoras e cruzes são os mais populares.

Mochilas de couro

Funcionais e modernas, as mochilas de couro são um ótimo acessório para dar um ar de personalidade e estilo. Além de carregar notebook e outros equipamentos de trabalho, elas complementam o look e devem combinar com sua atitude, podendo ser elegante, casual ou despojada.

Óculos de Sol

Os óculos de sol também já são bastante populares entre os homens como acessório de estilo. Para 2021, as tendências giram em torno de materiais e formatos diferentes. Vale apostar em alguns modelos futuristas, como o Shield Sunglass – que lembra uma máscara futurística -, o de Meia Armação – que não possui aro acima da lente, e o Ponte Dupla, que já foi tendência em 2020.