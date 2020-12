Conteúdo de responsabilidade de Celso Martins

O mercado de óculos, hoje em dia, oferece ao consumidor inúmeros modelos e opções, não é mesmo? Sendo assim, ficou ainda mais fácil combinar o seu estilo com esse objeto tão necessário. Nas Óticas Mil, por exemplo, você encontra várias alternativas que podem se adaptar perfeitamente ao seu perfil.

Por se tratar de uma questão de saúde, os óculos devem ser adotados como parte da composição de qualquer look. Mas se engana quem pensa que isso pode ser um limitador de estilo.

A dica é sempre observar o tipo de armação e o modelo do óculos, mesclando sempre com a sua personalidade. Por exemplo, se você faz o estilo mais clássico, opte por roupas formais no dia a dia, como um look social, é interessante que a armação do óculos acompanhe isso também. Então, nesse caso, busque por uma armação mais fina, que imprime elegância e chame menos atenção.

Agora, se seu visual é sempre descolado e moderno, a armação de óculos colorida é a pedida perfeita. Apesar de não ser novidade no mercado, é sempre interessante ressignificar um estilo de outras épocas e incluir no dia a dia. Se você não sabe onde encontrar modelos que se encaixam ao seu gosto, as Óticas Mil, em Santo André, São Paulo é o ambiente que você busca. Afinal, possuem o que é há de mais atual neste segmento.

Mas antes de realizar suas compras, tenha em mente que é preciso estar alinhado à sua própria personalidade. Ou seja, saber como você se veste durante seu dia a dia, quais são as peças predominantes do seu guarda-roupa e como funciona sua rotina. A partir disso, se o seu orçamento permitir um investimento em mais de uma opção de óculos, você pode comprar vários modelos e ir trocando conforme o dia.