Empresa especializada em aromatização de ambientes, a Acqua Aroma, originária da Bahia, lançou o primeiro ponto de venda no formato quiosque no Diamond Mall, no bairro Lourdes, região Centro-Sul de BH. A inauguração, com drinques, está prevista para o próximo dia 19.



Com isso, a rede – que já está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná – inicia as operações em Minas. No total, a marca possui 15 lojas em funcionamento e planos de implantar outras dez até o fim do ano.



De acordo a sócia-diretora da Acqua Aroma, Nayana Pedreira, o Estado é uma das regiões prioritárias para a expansão da rede pelo “perfil de consumo de itens de cuidado para o lar”. A tradição hospitaleira dos mineiros, de receber amigos em casa, contribuiria para este cenário. Ela ressalta ainda que esse público já consumia os artigos por e-commerce.



Além disso, a executiva defende que o produto é inovador no mercado varejista, sendo mais comum no atacado e em pontos multimarcas. Francisco dos Santos, franqueado em BH, concorda com a avaliação e afirma que um dos atrativos para trazê-los à capital mineira foi a ausência de concorrentes.



A rede, com cerca de 15 anos de mercado, possui mais de 20 fragrâncias exclusivas em seu portfólio. Ela atende grandes clientes como Riachuelo, Camicado, H. Stern e Tok & Stok, sendo uma das pioneiras na área de marketing olfativo no Brasil. O processo de franqueamento, por sua vez, teve início em 2017.



A unidade belo-horizontina tem 9 m² e disponibiliza um mix das linhas mais vendidas: Dia a Dia, Bebê, Gourmet, Versailles, Premium e Neodori. Dentre os produtos, estão difusores, envelopes perfumados, sabonetes líquidos, álcool gel, renovadores de lençóis e decorações.



Conforme Francisco, a ideia inicial era testar a aceitação da clientela com o quiosque e, posteriormente, migrar para uma loja, para envolver a clientela com os aromas. No entanto, ele revela ter se “apaixonado” pelo formato.



A vantagem principal apontada é mostrar mais itens às pessoas passeando pelo shopping, enquanto a exposição na loja fica restrita à vitrine. Contudo, o planejamento é expandir em Minas, tanto com a abertura de novos pontos, quanto pela venda direta em empresas.



Já a escolha do Diamond como local de inauguração é justificada pelo requinte da marca, o que demanda localização privilegiada e público diferenciado.



SERVIÇO:

Quiosque Acqua Aroma

Endereço: Diamond Mall (Avenida Olegário Maciel, 1600 – Lourdes), 3º piso

Site: www.acquaaroma.com.br

Fan page: @AcquaAromaBrasil

Instagram: @acquaaroma