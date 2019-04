#POSTHD Conteúdo Patrocinado

Na próxima quarta-feira (10), o Cruzeiro enfrenta o Huracán da Argentina em jogo que pode confirmar vaga nas oitavas de final da Libertadores. E o pré-jogo tem programação especial para o torcedor celeste no Arena Fest, o mais novo espaço democrático para todas as torcidas no Mineirão.

O agito começa às 15h45, com o DJ Ávila. E às 17h15 é a vez da Banda do Marcão com muito axé, samba e pagode. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Zapify. No primeiro lote, eles saem a R$ 48 + R$ 4,80 de taxa, o que dá direito ao open bar com cerveja Amstel, Coca Cola, Fanta e água. O encerramento está previsto para 18h45 por causa do jogo.

O Arena Fest está localizado no Espaço Minas em Cena, que fica dentro do estacionamento G2, em frente à entrada do Hall do Mineirão. O acesso se dá pela rua, entrada ao lado do portão G2. O espaço estará devidamente sinalizado e com recepcionistas.

SERVIÇO:

Arena Fest - Mineirão - pré-jogo Cruzeiro x Huracán

Dia: 10 de abril

Horário: 15h45 às 18h45

Ingressos: 1º Lote a R$ 48,00 (+ R$ 4,80 taxa)