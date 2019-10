“Vai além de organizar filas e contar o que quebrou após a festa”. Assim Stephanie Augustinho, fundadora da Wedding, define o trabalho de uma empresa de cerimonial como a dela. Desde 2015 atuando no mercado de casamentos em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a Wedding Cerimonial trabalha com assessoria completa, que começa no planejamento da cerimônia e vai até o feedback pós-evento.

Segundo a fundadora, a empresa atende, no máximo, a dois casamentos por mês para “conseguir acompanhar cada um com maestria”. A assessoria começa um ou dois anos antes do evento, desde os primeiros passos do planejamento, como decisões sobre o número de convidados, o tipo de cerimônia e o estudo do orçamento dos noivos.

Destas definições, parte-se para a consulta aos fornecedores, escolha dos que mais atendem aos anseios dos clientes e a contratação efetiva. No dia da festa, entra o trabalho de assessoramento de evento, com a coordenação dos fornecedores e convidados e, depois, o balanço do casamento.

Um dos diferenciais do trabalho da Wedding é a manutenção de uma equipe fixa, que Stephanie ressalta como essencial para que tudo saia do jeito que os noivos sempre sonharam. “Minha equipe acompanha todo o processo de planejamento e conhece os noivos para captar como eles são, o que eles desejam e realizar tudo no grande dia”, explicou.

Desafios

Segundo a empresária, uma das maiores dificuldades do segmento é a falta de informação sobre como um cerimonial especializado pode atuar em um casamento. “Muitas pessoas deixam por último a contratação do cerimonial, mas isso pode prejudicar o casamento porque um profissional vai, com certeza, ajudar a cuidar completamente do evento e fazer com que o casal invista o dinheiro da melhor forma, encontrando os fornecedores que melhor atendem ao que o casal quer”, defende.

Outro ponto citado como desafio é a oferta de cerimonialistas que não têm experiência ou a especialização necessária. Antes de abrir a Wedding, Stephanie conta que se dedicou a se especializar com cursos e trocas de experiências com noivas. “Para quem vai contratar um cerimonial, minha dica é que preste bastante atenção no preço e no que está sendo oferecido, que avalie o profissional para evitar dores de cabeça no dia em que vai realizar um sonho”, diz.

“O que mais me emociona é ver a materialização do sonho no rosto das pessoas, dos noivos dos pais, dos convidados. Um casamento é algo idealizado, sonhado por muito tempo, e mais do que um evento, é um sonho se tornando realidade, é único, e é para esse sentimento que trabalhamos”, finaliza.

SERVIÇO

Wedding Casamentos

Onde: Bairro Santa Terezinha, Belo Horizonte

Telefones para agendamento: (31) 99302-9971 (WhatsApp) e (31) 97312-2338 (Ligações)

Facebook: facebook.com/weddingcerimonial

Instagram: instagram.com/weddingcerimonial