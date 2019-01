“Lolita Az Avessas” é uma marca mineira de roupas, com estampas originais, que convida a uma inversão nos padrões de beleza – motivo pelo qual leva a alcunha. A criação de Lorena Santos, graduada em moda, teve lançamento em 2008 e registro em 2011. As peças seguem um estilo urbano e refletem causas que são caras à idealizadora.

“O primeiro contato com a área foi com a minha avó que, de forma instintiva, sempre se vestiu com criatividade”, conta Lorena, enfatizando que durante o processo se desdobrou na descoberta de habilidades. “O nome surgiu quando percebi que crio livremente e procuro subverter a lógica da estética eurocentrista”, completa.

Ela também estudou figurino, pelo grupo Galpão, em 2013. E atualmente se especializa em artes visuais pela Arena (Escola Livre de Arte). O ingresso no segmento deu-se pela customização, assunto de workshops ministrados por ela, recentemente, a convite da Companhia Candongas, de BH.

Responsável pela concepção dos modelos e das estampas, pelo corte dos tecidos e pela gestão do negócio, Lorena conta com o auxílio de uma profissional que costura e silka.

Quatro coleções já foram lançadas. A primeira delas, chamada “Florescer”, retrata temas como a autoestima feminina, com uma pegada comportamental. As três seguintes, inspiradas nas mulheres negras, são “Filhas de Zumbi”, “Afrodivas” e “Protagonistas”.

“Essas três últimas foram concebidas como forma de combate ao racismo que vivemos no Brasil”, revela a estilista.

Conceito

“Eu não sou uma pessoa de seguir tendências, mas estou sempre me atualizando, frequento workshops, cursos e palestras. Para mim, a pesquisa de moda está na rua, esta é minha matéria-prima”, detalha a empreendedora.

Além disso, Lorena escolhe modelos para os editoriais cujo perfil dialogue com o conceito desenvolvido. “São pessoas comuns, que não fazem parte do padrão pré-estabelecido. Isso dá muita força para o trabalho autoral”, defende. “Gosto que meu trabalho reflita a beleza da diversidade dos corpos”, enfatiza.

Ela conta que, em 2017, uma das mulheres que participou de sua campanha tinha 73 anos. As peças também são imaginadas para serem usadas por mulheres e homens.

