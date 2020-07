Conteúdo de responsabilidade de Celso Martins Santos

A companhia Azul voltará a oferecer voos sem escala de Belo Horizonte para Porto Alegre a partir de 17 de agosto. Nesta mesma data serão retomadas as frequências sem escalas de Curitiba para Porto Alegre. Esses voos da Azul serão operados de segunda à sexta-feira e as passagens aéreas para quem pretende viajar para esses destinos já estão sendo vendidas no site da companhia.

A retomada dos voos da Azul para Porto Alegre ocorre em função da reabertura de alguns destinos turísticos do Rio Grande do Sul. Quem desembarcar na capital gaúcha pode fazer passeios em Gramado, na Serra Gaúcha, destino que fica a 104 km de Porto Alegre, além de dezenas de opções nas cidades da região.

Os hotéis em Gramado estão funcionando com 70% de sua capacidade. Os parques foram autorizados a receber o público, mas com metade de sua capacidade. Além do uso de máscaras, esses estabelecimentos são obrigados a oferecer o álcool gel.

As operadoras de viagens estão vendendo pacotes de viagens com descontos especiais para Gramado, a “cidade das Hortênsias”. Se você pretende viajar para esse destino a partir de agosto, não deixe de comprar ingressos Gramado para curtir os parques e demais atrativos. A compra com antecedência garante descontos especiais.

A cidade de Canela, que fica a 9 km de Gramado, também reabriu hotéis e os parques. Uma das atrações de Canela é o Parque dos Bondinhos, que está funcionando com 50% de sua capacidade de quinta à domingo. Entre as cidades há um ônibus turístico e no período de pandemia está operando com 50% de sua capacidade.