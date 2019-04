Já pensou cortar o cabelo e fazer a barba em pleno local de trabalho? A Barbearia Jean Martins, com três décadas de expertise, oferece atendimento “in company”, com preços especiais, que chegam a custar 50% menos para o cliente, em comparação ao de loja de rua.

Devido à conveniência e às facilidades do serviço, Jean Martins atende dez empresas em Belo Horizonte. O perfil dos empreendimentos parceiros, selecionados a dedo, é de possuir uma cultura de valorização dos colaboradores, prezando mais pelo trabalho entregue do que pelo cumprimento da carga horária.

Dentre as corporações acompanhadas, estão a Hot Mart, primeira a solicitar a parceria, a MRV Engenharia e a WeWork. Quem paga pelos procedimentos é o funcionário, mas a empresa deve ofertar ao barbeiro a contrapartida de permitir que uma cadeira fique montada no local.

Com uma mala, chamada “Barber Shop”, contendo todos os instrumentos necessários à realização dos cortes – como espelho, tesouras e máquinas –, o profissional vai até as firmas embelezar a equipe. E não só homens são beneficiados, mas também mulheres que quiserem cortes modernos, geralmente curtos, como “undercut” (raspado em uma lateral, com ou sem desenho freestyle).

Jean Martins revela que, quando começou a desenvolver o atendimento in company, em 2015, contava com apenas um ajudante na loja física. Atualmente, são cinco barbeiros além dele e de uma recepcionista, tamanho o sucesso da iniciativa.

A unidade fixa continua em pleno funcionamento, no bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul. Lá, também há opção pela compra de um combo com descontos, o “Pacote Nota 10”. Por R$ 250, os fregueses têm direito a dez serviços. Os agendamentos são on-line.

A grande “sacada” de Jean Martins, que aprendeu a profissão com o pai, José Cupertino Martins – com quem trabalhou de 1997 a 2008, quando o patriarca faleceu –, foi notar que o setor vinha passando por transformações.

Ele relata ter percebido, em 2014, que a barbearia tradicional, em que o profissional fica sentado esperando pelo cliente, estava fadada ao declínio. Foi então que começou a investir nas redes sociais.

A ideia de oferecer o serviço em companhias surgiu com a demanda, pela Hot Mart. “Comecei a atuar com eles, no fim de cada mês. Na época, o negócio contava com 40 empregados. Em seis meses, passou para 200, e meus préstimos se tornaram semanais”, lembra.

SERVIÇO

Barbearia Jean Martins

Endereço: Rua Tenente Anastácio de Moura, 430/loja O6 – Santa Efigênia

Telefone: 3481-3348

WhatsApp: 9 8934-3352

Fan page: @barbeariajeanmartins

Instagram: @barbeariajeanmartins

Youtube: Barbearia Jean Martins