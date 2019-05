Uma das primeiras óperas de Mozart, "Bastião e Bastiana", escrita em 1768, será apresentada pelo Coro Virtuosi, no Grande Teatro do Sesc Palladium, na próxima terça-feira (28). Ingressos estão à venda na bilheteria do espaço e pelo site Ingresso Rápido, com valores que variam de R$ 24 a R$ 80.

Como parte da série Concertos Virtuosi, a montagem tem participação da orquestra homônima, formada por músicos das orquestras Filarmônica e Sinfônica de Minas Gerais, regidos pelo maestro André Brant.

Desta vez, os solistas de destaque são a soprano Daiana Melo (Bastiana), o tenor Jordane Messias (Bastião) e o baixo-barítono Diego D'Almeida.

Para o pianista e diretor da série, Ederson Urias, o projeto é fundamental na ampliação da oferta de óperas na capital mineira.

“No ano passado, produzimos ‘Bastião e Bastiana’, no Palácio das Artes, e ‘Dido e Eneas’, de Henry Purcell, no Cine Theatro Brasil. Tivemos tanto sucesso, que resolvemos reprisar Bastião, mas faremos outras óperas neste ano, como a Flauta Mágica de Mozart”, afirma Urias.



A ópera

"Bastião e Bastiana" é uma ópera cômica que se desenrola em único ato. Foi elaborada quando seu autor tinha apenas 12 anos de idade e conta a história de uma jovem camponesa que acredita estar sendo traída pelo seu amado.

A trama com final feliz é toda desenvolvida sobre os conselhos do mago Colás - na verdade, um grande charlatão - que usa supostos poderes mágicos no intuito de trazer de volta o amante de Bastiana.

De acordo com Ederson Urias, “esta ópera trata o amor de forma cômica e ingênua e por isso é indicada para todos os públicos, tanto infantil, quanto adulto”.



SERVIÇO

Bastião e Bastiana

Na terça-feira (28), a partir das 20h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro, Belo Horizonte). Ingressos, com valores entre R$ 24 e R$ 80, à venda na bilheteria do evento e pelo site Ingresso Rápido.