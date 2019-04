Em um ambiente aconchegante e bem localizado, no bairro Prado, região Oeste de BH, a CM Estética Avançada é uma clínica com amplo leque de serviços, desenvolvidos por profissionais qualificados, para mulheres e homens. As avaliações são gratuitas e dependem apenas da disponibilidade de horários.

O time de experts reúne uma biomédica com especialização em estética avançada, uma nutricionista clínica funcional, uma enfermeira e esteticista e uma maquiadora e personal trainer.

O empreendimento foi idealizado pelas sócias Cristiane Mancilha e Leidiane Oliveira. “Nossa missão é proporcionar autoestima, saúde e beleza, por meio de serviços de qualidade”, afirma Leidiane. No local, são oferecidos tratamentos de rejuvenescimento e emagrecimento, além de cuidados corporais e faciais.

Outra grande preocupação das proprietárias é com os equipamentos utilizados, todos de ponta, as melhores opções do mercado atualmente. Um exemplo é o Heccus Turbo, útil na luta contra as gorduras localizadas, celulites e flacidez.

O processo de planejamento e implementação da clínica levou pouco mais de um ano, gasto entre estudos de mercado, plano de negócios, procura pelo imóvel ideal e obras no local.

Na CM Estética, os procedimentos mais procurados são a aplicação de botox (toxina botulínica), de microvasos – indicado contra varizes – e a lipo enzimática, para reverter as gordurinhas localizadas.

Mas não para por aí. Há também uma grande procura por peeling, massagem e a corrente russa, que serve para a tonifica-ção muscular e inúmeras finalidades. O microagulhamento, usado no estímulo à produção de colágeno e na suavização de estrias, também é bastante requisitado.

Já o público masculino costuma optar por tratamentos voltados para tonificação muscular, gordura localizada, drenagem linfática, aplicação lipo enzimática e limpeza de pele.

Na intenção de reforçar o convite para os leitores do Hoje em Dia conhecerem o espaço, as sócias disponibilizam descontos de 5% a 10%, a depender do serviço escolhido, àqueles que disserem ter lido esta reportagem. A promoção é válida para quem marcar a avaliação até sexta-feira, dia 5.

SERVIÇO

CM Estética Avançada

Endereço: Rua Monsenhor Horta, 378/A - Prado, Belo Horizonte

Funcionamento: Terça a sexta, das 8h30 às 18h30 / Sábado, das 9h às 20h

Site: www.cmesteticaavancada.com.br

Instagram: @cmesteticaoficial

Fan page: @cmesteticaoficial

Telefone: (31) 3889-4028

WhatsApp: (31) 9 7149-1696