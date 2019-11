Após 14 anos integrando a equipe de profissionais da rede Tif’s de salões, Alexandre Moreira tem novidades. O elogiado beauty artist, com 17 anos de experiência no setor, agora é o comandante de um salão intimista, com time afinado na arte da beleza e bem-estar, num espaço com design diferenciado no Belvedere, na região Centro-Sul da capital.

Trata-se do recém-inaugurado Alexandre + CO, que oferece atendimento personalizado e cartela de tratamentos capilares que envolvem corte, cor e stylings, além de manicure (incluindo aplicação e manutenção de unha de gel e fibra), pedicure, maquiagem express e completa, sobrancelha e depilação facial.

A equipe é composta por terapeuta capilar, responsável pelos procedimentos essenciais para manter o couro cabeludo bem tratado e nutrido e, automaticamente, estimulando o crescimento de fios saudáveis e fortes. Há também serviços para o público masculino, como corte e coloração.

O novo espaço surgiu a partir da vontade de Alexandre em atender suas clientes com mais atenção, cuidados personalizados e, principalmente, conforto.

“Gosto de trabalhar uma beleza personalizada para cada cliente, respeitando principalmente o estilo e a personalidade de cada um”, disse Alexandre Moreira, que coleciona extenso número de clientes fiéis, incluindo diversas influenciadoras.

O resultado? Sucesso. “As clientes ficaram impressionadas com o conforto em relação ao espaço anterior e com tudo o que a gente passou a poder fazer”, contou.

Os serviços, de excelência, são feitos a partir do conceito “slow luxury”, focado na discrição e acolhimento de forma mais natural e pessoal para cada cliente. O espaço foi pensado para que clientes pudessem ter uma experiência diferente da usual nos tradicionais salões de beleza.

A experiência na casa é muito legal e aconchegante. A cliente se sente, realmente, acolhida pela equipe, que é entrosada. O trabalho fica mais íntimo e personalizado”, ressaltou Alexandre.

A diferenciação é percebida já na chegada ao local: uma assistente acompanha a cliente durante toda a estada, oferecendo chás e cafés em louça.

O design do salão é um capítulo à parte: o projeto arquitetônico foi comandado pela renomada arquiteta Ana Bahia e pensado especialmente para receber as clientes com conforto e pessoalidade. “Cada momento que a cliente passa no salão é importante, desde o momento que ela entra em contato para a marcação até a finalização da experiência”, pontuou o empresário. Além de todo o charme, o espaço é pet friendly.



Equipe afinada

O nome Alexandre + CO não é à toa: Alexandre está à frente do salão, com seu estilo contemporâneo de fazer beleza, sempre com inspiração nos grandes salões e profissionais existentes mundo afora. Mas o CO da marca tem dois significados.

Segundo o beauty artist, é uma brincadeira com o termo ‘corporação’, mas principalmente uma valorização dos parceiros experientes dentro do salão, profissionais capacitados, treinados e sempre antenados às tendências, que trabalham com os melhores produtos existentes nos mercados nacional e internacional.

“Minha equipe está alinhada e em constante treinamento, apta a aplicar minha assinatura em qualquer cliente. São uma espécie de extensão das minhas mãos”, destacou.

O beauty artist Alexandre Moreira realizou cursos no Brasil e no exterior com formação pelas renomadas academias profissionais Vidal Sassoon (Londres), Tony Guy (SP/EUA), Llongueras (Argentina), Pivot Point (SP/EUA), Hob Academy (Londres) e o mais recente Curated Cutting by Anhcotran (SP/EUA). Alexandre também compõe o time artístico da conceituada marca Sebastian Professional.

O interesse pela área da beleza veio desde criança, quando Alexandre acompanhava a família aos salões de beleza e escolhia sempre o visual de cada um dos membros.



SERVIÇO

ALEXANDRE + CO

Endereço: R. Jornalista Djalma Andrade, 330 - Belvedere, Belo Horizonte

Contato: (31) 3234-5462 e por whatsapp (31 99733-5855)

Funcionamento: Terça à sábado, de 8h30 às 19h

Instagram: @alexandre.co_

