A raça de cavalos Quarto de Milha, muito conhecida pela rapidez, potência e docilidade, e que vem conquistando cada vez mais criadores brasileiros e admiradores, é a protagonista de uma exposição que começa no fim deste mês, em Belo Horizonte. O Brasil já é o segundo maior criador da raça no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, e a maior mostra do Quarto de Milha do Estado chega à primeira edição na capital mineira. O BH Horse Show será de 29 de agosto a 1º de setembro, no Parque da Gameleira.

Além dos leilões de exemplares da raça, principal atração do evento, os quatro dias da exposição terão ainda competições equestres, espaço gastronômico e apresentações musicais. Para entrar e ver de perto os cavalos da raça Quarto de Milha, basta retirar o ingresso pela plataforma Sympla (www.sympla.com.br) e doar um agasalho ou 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá).

Na sexta-feira, 30 de agosto, a partir das 20h, ocorrerá o primeiro leilão do BH Horse Show. Segundo Felipe Tiradentes, um dos idealizadores do evento, foi confirmada a participação de criadores de todo o pais. “O BH Horse Show reúne o que há de melhor desse universo, com competidores de ranch sorting de todo o Brasil, ressaltando o esporte como qualidade de vida e uma programação para toda a família se divertir”, diz.

Competição

O evento na capital mineira terá a maior competição de ranch sorting do Brasil, dividida em três etapas – classificação, semifinal e final –, com premiação de três carros, três motos e mais de R$ 70 mil.

Inspirado pela atividade pecuária de apartação de gado, duplas a cavalo devem apartar dez cabeças de gado, encaminhando-as para os currais de maneira organizada, segundo a produção do evento. O gado é numerado de 1 a 10, e então o locutor diz um dos números para que dele parta a ordem em que o gado deve estar disposto.

O Quarto de Milha é um dos preferidos para a prática do ranch sorting

O tempo é dividido em 60, 75 ou 90 segundos, e o participante que ordenar mais cabeças em menos tempo vence a partida. Existem situações sujeitas a penalidades, como dispor os animais fora da sequência proposta ou se for usada violência contra o gado ou contra os cavalos.

Para animar a exposição, estão previstas festas e shows durante três dias do evento. Com a qualidade das festas Camarim, o Espaço Rancho Camarim propõe que seja um momento para curtirem um bom som. A área gastronômica será assinada pelo Mercado da Boca. O espaço kids será cobrado à parte.

SERVIÇO

Belo Horizonte Horse Show

Data: 29 de agosto a 1º de setembro

Local: Parque da Gameleira (Av. Amazonas, 6020 –

bairro Gameleira)

Entrada: Ingresso gratuito + doação de um agasalho ou 1kg de alimento não perecível

(exceto fubá e sal)

Ingressos: sympla.com/bhhs

Informações: (31) 3568-8362