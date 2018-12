O BDC - Bom do Churrasco se apresenta como o maior delivery para churrascos do Brasil atualmente. A marca, que começou com kits entregues em toda Região Metropolitana de Belo Horizonte, hoje conta também com uma loja física, localizada no bairro Santo Antônio, onde o consumidor é convidado a uma experiência singular de degustação.

A ideia do negócio surgiu entre os quatro amigos João Camarano, Thiago Zanotti, Arthur Menezes e Danilo Augusto, durante um jogo de futebol no fim de 2015. Os atuais sócios gostariam de assar carnes, mas não encontraram um local que oferecesse entregas e não queriam se deslocar para adquirir os insumos. Foi quando surgiu o lampejo do negócio, que veio a ser concretizado no ano seguinte.

Em março de 2016, eles iniciaram o serviço, inovador na capital mineira, atendendo a pedidos dos kits - que compreendem diversos tipos de cortes bovinos, suínos e de frango, além dos complementos, tais como carvão, sal e pão de alho para dez, 15 ou 20 convidados.

“O nosso propósito é facilitar a vida do freguês que não sabe o que comprar ou não quer ter este trabalho, com preço justo”, explica João Camarano. O campeão de vendas é o kit para dez pessoas, que custa R$ 149,90 (R$14,99 para cada um dos participantes).

Há opções de diversas raças, da Nelore à japonesa Wagyu - de melhor marmoreio e tratamento diferenciado desde a reprodução do boi. Também há cortes premium, sendo alguns exemplos do tipo Angus: Tomahawk, Prime Rib, T-Bone e Short Ribs.

Expansão dos serviços

Logo na origem do comércio, os proprietários foram surpreendidos pelo grande sucesso, o que impulsionou a expansão das ofertas. No primeiro ano de funcionamento, o BDC passou a oferecer também o pacote “Bom na sua Festa”, que inclui a mão de obra.

“O churrasqueiro vai até o local do evento, organiza o espaço, pilota a churrasqueira durante cinco horas e depois limpa tudo antes de ir embora”, relata João, enfatizando que o mínimo de convidados para esse serviço são 20. “Um diferencial em comparação ao trabalho de outros bufês é que todas as sobras são do cliente”, completa. O agendamento deve acontecer com antecedência, na semana do evento.

A unidade com pronta entregas, na região Centro-Sul, foi implementada em julho de 2018, após sete meses de estudos de mercado. Presencialmente, o visitante pode escolher uma peça no freezer, solicitar ao mestre parrillero que a prepare ao seu gosto e experimentá-la harmonizada com cervejas, vinhos ou outras bebidas. A ação é denominada “Momento Parrilla”.

Há ainda novos projetos para 2019. Em janeiro será lançado o aplicativo de compras “BDC - Bom do Churrasco”. João revela ainda o estudo para firmar parcerias para o “BDC BBQ Festival”, ocasião aberta ao público, em que os participantes poderão contar com o melhor do churrasco entoado por músicas de qualidade.

SERVIÇO

BDC - Bom do Churrasco

Endereço: Rua Leopoldina, 113 - bairro Santo Antônio, Belo Horizonte

Telefone: (31) 3889-5000

WhatsApp Delivery: (31) 9 9741-9799

WhatsApp Bom na sua Festa: (31) 9 9942-9799

Site: www.bomdochurrasco.com.br

Fan page: @bomdochurrasco

Instagram: @bomdochurrasco