O rugby, um dos esportes mais tradicionais da Inglaterra, ganhou o mundo e hoje é uma das modalidades que conquistam cada vez mais espaço no Brasil. Prova disso é que a capital mineira será palco do jogo Brasil X Argentina, no próximo sábado (25), às 16h, no Estádio do Independência. A partida é válida pelo Campeonato Sul-Americano 6 Naciones, sendo a primeira vez que os Tupis, como é chamada a seleção masculina de rugby XV, joga em BH. A realização da partida é da Confederação Brasileira de Rugby em parceria com a Brasil FA.

Com muita dedicação e empenho, a Seleção Brasileira de Rugby conquistou no ano passado o título inédito no campeonato, após a vitória por 67 a 5 sobre a Colômbia em partida realizada em São Paulo. Outro marco foi o jogo que antecedeu esse, no qual os Tupis venceram a Argentina de virada, por 36 x 33. Vitória histórica, já que o Brasil nunca tinha vencido a Argentina, potência do rugby em solo sul-americano.

O Sul-Americano 6 Naciones é dividido em 2 grupos, Leste e Oeste, com três seleções cada. Cada seleção enfrenta as três do outro grupo e a que tiver mais pontos é campeã. Em caso de empate na classificação, são considerados necessariamente na seguinte ordem: confronto direto, saldo de pontos em jogo e saldo de três.

O rugby chegou ao Brasil através de Charles William Miller, mais conhecido por Charles Miller, considerado o pai do futebol brasileiro e também do rugby. Segundo registros da história, ele teria organizado no ano de 1895 o primeiro time em São Paulo, mas ainda sem nenhuma expressão midiática. Logo depois o esporte começou a ser jogado regularmente no país, mais precisamente no ano de 1925, no Campo dos Ingleses, pertencente ao São Paulo Athletic Club, em Pirituba, também em São Paulo. Durante o período de 1926 a 1940, foram organizados jogos interestaduais entre os quadros paulista e carioca. Eram também realizados jogos internacionais e do ano de 1941 a 1946 houve uma interrupção nos jogos de rugby, devido à Segunda Guerra Mundial. No entanto, logo depois, no ano de 1947, os jogos foram retomados dando ainda mais projeção.

Ranking

Atualmente, o rugby é segundo esporte coletivo mais praticado no mundo, com quase 7 milhões de jogadores registrados e presente em mais de 170 países. No Brasil, são mais de 31,7 milhões interessados pelo esporte, dentre eles 13,7 milhões se consideram fãs, de acordo com pesquisa Ibope Repucom 2018. São mais de 300 agremiações esportivas e 60 mil atletas e praticantes no país, números que, somados à volta da modalidade ao programa olímpico nos Jogos do Rio 2016, fizeram a World Rugby (a federação internacional de rugby) eleger o Brasil como prioridade estratégica de investimento.

Vale lembrar que menores de 12 anos e maiores de 60 anos pagam meia entrada. As vendas de ingressos serão feitas na bilheteria do estádio no dia do jogo, a partir das 10h, mas além das vendas físicas, os ingressos serão comercializados também pelo portal.