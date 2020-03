Conteúdo de responsabilidade do cliente

Desde que se instaurou a pandemia da Covid-19 no Brasil, estamos vivendo um cenário de incertezas. O comércio precisou fechar suas portas para reduzir a transmissão do vírus e evitar o aumento na curva de contaminação. Neste primeiro momento, para continuar trabalhando e não demitir muitos funcionários agravando ainda mais o cenário econômico, o segmento de restaurantes precisou se reinventar da noite para o dia, passando a oferecer o serviço de delivery. O momento pede que todos que possam fiquem em casa, principalmente, pessoas acima de 60 anos.

Restaurantes tradicionais de Belo Horizonte, como Cantina do Lucas e Casa dos Contos, que até então atendiam somente no estabelecimento, adotaram desde o dia 18 de março, por tempo indeterminado, o serviço de entrega em domicílio. Esta ação visa garantir o atendimento aos clientes, a segurança dos funcionários e seus familiares e auxiliar a reduzir o número de pessoas circulando nas ruas. O Delivery foi uma das ações realizadas, conforme aponta a proprietária da Casa dos Contos, Maria Leonor Roque. “A Casa dos Contos é um restaurante tradicional frequentado por profissionais que trabalham na região, estudantes, artistas, e muitos clientes têm mais de 60 anos. Pensando no bem comum de todos e em evitar a propagação do vírus, instituímos o serviço de delivery e assinamos parceria também com o iFood, para continuar atendendo todos os nossos clientes. Liberamos os funcionários com mais de 60 anos para ficarem em casa de quarentena, alugamos um carro para buscar e levar os demais funcionários para tentar minimizar ao máximo a possibilidade de contágio. Internamente redobramos os cuidados e as boas práticas no manuseio de alimentos, seguindo à risca as orientações da Organização Mundial da Saúde”, detalha.

A tradicional Cantina do Lucas também está apostando no delivery

A Casa dos Contos e a Cantina do Lucas esperam que estas ações possam minimizar os impactos da pandemia na vida de todos, e que estes esforços ajudem a prevenir o contágio, reduzindo o tempo da pandemia. “Prevenir ainda é o melhor remédio e o momento pede que todos que possam, fiquem em casa, principalmente pessoas acima de 60 anos. Quanto mais nos resguardarmos agora, mais rápido essa pandemia irá passar. Se você pode ficar em casa, fique”, ressalta Leonor.

Enquanto o mais prudente é não sair de casa, os pedidos de delivery na Casa dos Contos podem ser feitos pelos telefones (31) 3261-5853, (31) 99309-0057 e (31) 99309-0116. Na

Cantina do Lucas os contatos são: (31) 3243- 9747, (31) 3226-7153, (31) 99309-0047 e (31) 99309-0126. Sempre a partir das 9 horas.



Nos próximos dias os pedidos também poderão ser feitos pelo iFood. Cardápio e demais informações: www.cantinadolucas.com.br e www.restaurantecasadoscontos.com.br