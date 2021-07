Conteúdo de inteira responsabilidade da Cantina do Lucas

No dia 05 de julho, comemora-se o Dia da Gastronomia Mineira. A data, que foi criada em homenagem ao escritor Eduardo Frieiro, autor do livro “Feijão, Angu e Couve – ensaio sobre a comida dos mineiros, enaltece a culinária de Minas destacando suas raízes e sua originalidade, que reúne influências portuguesas, africanas e indígenas.

Com ingredientes simples e receitas de família que atravessaram gerações a gastronomia mineira se tornou sinônimo de orgulho e de memórias afetivas.

Na capital mineira, que recentemente recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, vários restaurantes preservam a tradição da culinária do estado.

A Cantina do Lucas é Patrimônio Cultural de BH

Exemplos como o restaurante Xapuri, Maria das Tranças, Caipira Xique, Dona Lucinha e a tradicional Cantina do Lucas, que mantém em seu cardápio clássicos que já fazem parte da vida dos mineiros.

A Cantina do Lucas, Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, com quase 60 anos de história, é conhecida como um reduto da boemia e por pratos que conquistam o paladar de mineiros e turistas do mundo todo. O Lucas, como é chamado carinhosamente por seus fiéis frequentadores, possui um menu que reverencia a cozinha mineira, com pratos como a Costelinha com Tutu, a Costelinha com Tropeiro, o clássico Filé ao Molho de Jabuticaba e o Lombo à Mineira, que carrega em seu nome uma homenagem à cozinha do estado. Pedir uma refeição na Cantina do Lucas é revisitar memórias, fazer uma viagem histórica e apreciar o melhor da gastronomia mineira.

Informações importantes:

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 233, loja 18, Ed. Maletta, Centro

Telefone: 31 3243-9747 | 3226-7153 | 99309-0047

Funcionamento: Domingo à Segunda-feira, das 11h às 22h para atendimento presencial e delivery (funcionamento sujeito à alteração conforme as determinações da Prefeitura).

Site: http://www.cantinadolucas.com.br/ (disponível para pedidos online)

Site: http://www.cantinadolucas.com.br/ (disponível para pedidos online)