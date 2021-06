Conteúdo de inteira responsabilidade da Casa dos Contos

A Casa dos Contos, reduto da boa gastronomia na capital mineira, inova seu cardápio, apresentando versões inéditas e tradicionais para o menu executivo do restaurante. Diante dos novos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, entre elas o trabalho home office, a Casa supre a demanda de oferecer refeições apetitosas para seus clientes e prepara um cardápio escolhido a dedo, servido tanto para retirada no restaurante quanto por meio do serviço de delivery.

Vale destacar que o serviço de delivery na Casa dos Contos surgiu em 2020 a partir de um grande desafio: continuar atendendo aos clientes durante a pandemia e o período de isolamento social. Felizmente, a casa adaptou-se rapidamente à nova demanda, adequando-se para a nova operação e mantendo-se próxima ao seu público tanto por meio do delivery quanto das redes sociais.

Com o intuito de oferecer mais opções que agradem aos clientes, o restaurante investe na criação do menu executivo, apresentando pratos individuais, incluindo opções fixas, como Peito à Parmegiana, Berinjela à Parmegiana e Peito Surprise, além dos carros-chefes da casa: Filé Surprise e Filé à Parmegiana, que figuram entre os mais solicitados pela clientela. Os pratos têm como objetivo brindar o cliente que sempre apreciou as delícias do restaurante. O menu semanal aposta ainda em duas opções de prato para cada dia.

Entre os apetitosos sabores que atiçam o paladar do cliente, estão, por exemplo, o Peixe com legumes, composto por tilápia, arroz branco, purê de batata e legumes na manteiga, figurando na segunda-feira ao lado do Estrogonofe de filé, que leva tiras de filé, arroz branco e batata palha.

Na terça-feira, é a vez do Filé à Piamontese - contendo filé grelhado, arroz piemontês, bacon e batata frita – opção que divide o cardápio do dia com o Mineirinho, outro prato que dá água na boca e que leva costelinha, tropeiro, arroz branco, couve e torresmo.

A culinária mineira também é enaltecida no cardápio de quarta-feira com o prato Tutu com Lombo, mesclando lombo grelhado, tutu, arroz branco, couve, ovo cozido, cebola e molho ao sugo. Outra opção do dia é o Surubim ao Molho Rosê, combinando peixe grelhado, molho rosê, arroz branco e batata Suíça, que leva açafrão e parmesão na sua receita.

Para quem gosta de ave, o prato Estrogonofe de Frango, acompanhado de arroz branco e batalha palha, está presente no cardápio de quinta-feira juntamente com a opção Filé Brasil, composta por carne grelhada, arroz branco, batalha frita, farofa de ovos e banana à milanesa.



Na sexta-feira, os sabores gastronômicos da Casa trazem a deliciosa Picata à Borgonhesa, contendo isca de filé, molho roti, arroz com açafrão, ervilha, tomate, champignon, além de batata palha, brócolis e alho torrado. Na segunda opção, frango empanado com batatas salteada no molho branco e arroz com brócolis.

De acordo com a proprietária da Casa dos Contos, Maria Leonor Roque, o delivery, que funciona de segunda a domingo, e de segunda a sexta, para os pratos executivos, teve uma aceitação surpreendente no restaurante. Para ela, o sucesso do serviço de entrega é devido ao empenho da equipe da casa, a qualidade das refeições, além, é claro, do apoio da clientela, que sempre cultivou uma relação carinhosa com a Casa dos Contos.

SERVIÇO

Restaurante Casa dos Contos

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 1065, Savassi – (31) 3261-5853

restaurantecasadoscontos.com.br

facebook.com/restaurantecasadoscontos

instagram.com/casadoscontos