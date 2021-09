Conteúdo de inteira responsabilidade da Casa dos Contos

Sob curadoria de Fátima Mirandda e apoio da Casa dos Contos, a exposição retrata o universo da cozinha por meio de arte e celebra o aniversário do restaurante

Inaugurada no dia 13 de outubro de 1975, a Casa dos Contos se tornou um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, oferecendo pratos clássicos em seu menu à uma clientela fiel. Conhecido por seu atendimento cordial e por abrir mensalmente às portas para receber exposições de artistas de todos os estilos, fomentando a cultura e tornando-se um ponto de encontro de escritores, artistas e intelectuais.

No mês de outubro a Casa dos Contos comemorará 46 anos de existência. E para homenagear o restaurante, a mostra coletiva “Cozinha com Arte” fará uma exposição na casa.

Abordando o vasto universo da gastronomia e todos os seus atores, a mostra tem como referência o avental - um acessório muito importante na rotina de cozinheiros e chefs. Ao todo, 20 artistas mineiros, com diferentes linguagens e estilos, vão exibir no salão do restaurante seus

quadros com suas respectivas interpretações artísticas desta peça tão presente no dia a dia de qualquer cozinha.

A exposição terá início no dia 28 de setembro e encerrará no dia 26 de outubro, ficando disponível para apreciação e visitação gratuita durante o horário de funcionamento da casa.

Serviço:

Endereço: R. Rio Grande do Norte, 1065, Savassi.

Telefone: (31) 3786-5853

Delivery: (31) 3261-5853

Whatsapp: (31) 99309-0057

Whatsapp: (31) 99309-0116



Funcionamento:

Domingo a quarta – 11h:30 às 0h

Quinta a sábado – 11h:30 às 1h

Delivery: Segunda a domingo – 11h:30 às 22h

