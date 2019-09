Os elementos da tradicional cozinha mineira estão todos lá: o fogão a lenha, os armários abertos, típicos de armazém de interior, o tijolo rústico, as frutas, legumes e demais ingredientes das receitas à mostra. A proposta do arquiteto Felipe Soares, entretanto, faz toda a diferença: mesmo sem abrir mão do rústico, é tudo mais limpo, quase minimalista. Há ainda um aconchego capaz de aguçar a memória afetiva de quem visitou uma fazenda do interior de Minas, mas com o clima contemporâneo, para um ambiente historicamente de grande relevância para os mineiros, a cozinha.

Tema escolhido para esta edição da Casacor Minas, “Planeta Casa” permite uma reflexão sobre como a nossa relação com o mundo influencia o nosso jeito de morar.

Para Felipe Soares, que assina o ambiente exclusivo da Leroy Merlin, patrocinadora da Casacor Minas 2019, esta edição tem tudo para superar o sucesso das anteriores, entre outros motivos, por ser realizada no Palácio das Mangabeiras, antiga residência oficial dos governadores de Minas.

“Estou muito animado, pois o local escolhido tem muita história, uma linda área verde. Graças à Casacor, o espaço é aberto ao público, pela primeira vez, para visitação. Um sucesso!”, diz.

A Casacor Minas 2019 conta com 60 ambientes assinados por 94 profissionais das áreas de arquitetura, design de interiores e paisagismo. Essa é a 25ª edição da mostra, que, neste ano, está sendo realizada em um imóvel tombado, o que contribui para a geração de visibilidade e de investimentos para a manutenção do patrimônio.

A mostra já foi responsável por revelar construções importantes para a cidade, como o prédio que hoje abriga o Arquivo Público, o Museu Mineiro, a Casa do Conde e o casarão da Rede Ferroviária Federal, que abrigou as edições 2017 e 2018 e está passando por um grande processo de restauração, capitaneado pela Multicult, empresa realizadora do evento. .

SERVIÇOS

Datas: De 3 de setembro a 13 de outubro

Local: Palácio das Mangabeiras (Rua Mário Costa Tourinho, s/n - Mangabeiras - BH/MG)

Ingressos: R$ 60 inteira e R$ 30 meia | Passaporte (visitas ilimitadas): R$180,00

Vendas na bilheteria ou pelo site: www.ingresso.casacor.com

Horários de funcionamento: Terça a sexta - 15h às 22h | Sábados - 12h às 22h | Domingos e feriados - 12h às 19h

