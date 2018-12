No próximo dia 30, comemora-se cem anos do saudoso Olympio Perez Munhoz. Cidadão honorário de Belo Horizonte, o “Seu Olympio”, como era conhecido, foi imortalizado pelo Guinness Book como o garçom que exerceu a atividade por mais tempo no Brasil.

Em homenagem à grande figura, a casa criou a receita do “Filet Olympio”: preparado com arroz de açafrão, pedaços de carne, ovo, molho, batata palha e brócolis. Durante a semana do centenário - celebrada entre 28 de dezembro e 6 de janeiro - o prato virá acompanhado de um brinde comemorativo.

História

Desde a inauguração da Cantina do Lucas, um dos mais tradicionais restaurantes de BH e também Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, Olympio trabalhou lá, atendendo a clientela. O local é reconhecido como um reduto de intelectuais, artistas e formadores de opinião.

Seu Olympio, um comunista convicto, tornou-se amigo e companheiro de grande parte do público, atuando muitas vezes para protegê-los. Nos tempos da ditadura, blindava a turma da esquerda, frequentadora de peso do estabelecimento, das investidas de agentes do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) que estavam regularmente no local com objetivo de espionagem.

“Julgavam-se anônimos. Mas eu fazia a contra-espionagem”, lembrava Seu Olympio, em uma de suas célebres frases.

Contestador de tudo, até de si próprio, ele dizia detestar a burrice e não ser complacente com nenhum tipo de chato. Ele apenas aceitava bêbados na Cantina se fossem intelectualmente respeitáveis.

Exaltava personalidades históricas como Luis Carlos Prestes, Fidel Castro e Che Guevara, enquanto sonhava viver para ver seu país socialista. Era também amigo pessoal do pai da aviação, Santos Dumont, com quem conversava frequentemente.

Nascido em Santos, no litoral de São Paulo, Olympio era filho de espanhóis e mudou-se para BH em 1955. Na única vez que perdeu a compostura com um cliente, o sujeito elogiou o regime ditatorial, encabeçado pelo general Francisco Franco, na Espanha. Não demorou para o indivíduo ser expulso do lugar.

Após perder a esposa, “Seu Olympio” passou a morar com o filho psiquiatra. Faleceu em 2003, aos 84 anos, deixando várias amizades e memórias carinhosas de fraternidade.

SERVIÇO

Cantina do Lucas

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 233, loja 18, Ed. Maletta, Centro, Belo Horizonte

