Já imaginou um bar que privilegia produtores da agricultura familiar orgânica? E se tiver uma vista panorâmica para um grande mirante de arte urbana? Esse lugar existe e fica em Belo Horizonte: o Sabático. Localizado na rua Sapucaí, no bairro Floresta, região Centro-Sul, o bar surgiu para diversificar o cenário de comercialização das cervejas artesanais, de acordo com um dos idealizadores do espaço, Mateus Batista.

Para tanto, o empreendimento possui cinco torneiras da bebida, com cervejarias, estilos e rótulos rotativos. Mais de 90 cervejas diferentes já foram servidas no local, apenas em barris. A ideia é a de que o consumidor tenha uma experiência diferente a cada vez que visita a casa.

No mesmo sentido, o Sabático costuma promover o “Veggie Day”, no qual todos os pratos do dia são vegetarianos. “Nossa intenção é mostrar que não precisa ter carne para harmonizar com cerveja”, afirma Mateus.

Chef de cozinha e sommelier, com master degree em Gastronomia na ICIF (Escola Internacional de Cozinha Italiana), realizado na Itália, e curso de vinhos na W7, na Inglaterra, Mateus divide a sociedade do Sabático com o estudante de Arquitetura da UFMG Pedro Miraglia.

O gastrólogo conta que o contato com agricultores familiares começou ainda na terra natal, Itabirito, região Central de Minas. Por isso, a maior parte dos fornecedores são dessa cidade.

Cardápio

Embora o cardápio seja variável de acordo com os alimentos da estação, alguns pratos queridinhos da clientela são guacamole com mandiopã (crocante de flocos de mandioca, que substitui o chips), brie com geleia de juá, tartare de beterraba com queijo de cabra e o pastel de angu com quatro opções de sabores – umbigo de banana com carne, frango com requeijão, queijo e carne.

Mas não só as comidas são artesanais. Todos os vinhos servidos na casa são biodinâmicos ou naturais, produzidos nos municípios de Pinto Bandeira e Monte Belo do Sul, ambos do Rio Grande de Sul. Há ainda opções da Argentina e Chile.

Com os drinks, a lógica não poderia ser diferente. O bar trabalha com cinco gins, vodka orgânica e cachaça, todos nacionais, acrescidos de frutas. Além disso, há coquetéis com blends de chás assinados por Ana Curado.

Pedro Miraglia e Mateus Batista dividem a sociedade do bar Sabático, que possui cinco torneiras de chope

Para completar, a casa possui uma vasta programação de apresentações musicais e DJs, além de receber exposições.

Todos os meses, acontecem cursos de vinhos, com degustação de cinco rótulos. Há planos para, em breve, serem desenvolvidas no local aulas de cerâmica, chás, cachaças e cervejas.

A diversidade de atrações é possibilitada pelo ambiente versátil, com amplas mesas – retiradas em dias de shows – e parede desenvolvida por Pedro, que permite o encaixe de módulos e prateleiras de acordo com as circunstâncias. Várias plantas compõem o cenário. A cereja do bolo é o telhado retrátil que permite a vista para as estrelas, à noite, e a entrada de luz natural, durante o dia.

SERVIÇO

Sabático

Endereço: Rua Sapucaí, 153 – Floresta, Belo Horizonte

Horário de funcionamento:

De quarta a domingo; qua-sex 19h a 0h30 / sab 17h a 0h30 / dom 16h às 20h

Site: www.sabatico.me

E-mail: contato@sabatico.me

Fan page: @sabaticobh

Instagram: @sabaticobh