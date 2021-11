Clínica de estética em BH, Camila Samara oferece tratamentos personalizados para o corpo e bem estar

Conteúdo de inteira responsabilidade da Clínica de Estética Camila Samara

Desde pequena Camila se inspira em sua mãe, que sempre foi muito vaidosa, para manter os cuidados com a pele. Hoje, aos 33 anos, atua como esteticista e cosmetóloga em sua própria clínica, no bairro Santo Antônio, na capital mineira. Camila Samara iniciou em uma escola técnica o curso de estética, e logo em seguida se graduou em Estética e Cosmetologia pelo Centro Universitário Newton Paiva, especializando em drenagem linfática, carro chefe de sua clínica.

“Desde a infância eu era muito vaidosa, gostava desse mundo de maquiagem e beleza. Minha mãe também sempre foi vaidosa e me incentivava a usar cremes, protetor solar e diversos produtos. Escolhi a profissão certa, cuidar bem é a essência do meu trabalho”, comentou.

Com mais de 11 anos de experiência, Camila Samara é reconhecida nacionalmente por seus trabalhos no campo da estética e bem-estar, tendo a oportunidade de participar diversas vezes em workshops e cursos de especializações. Iniciou sua carreira de esteticista profissional em uma clínica particular, mas em 2017 viu uma oportunidade de empreender e incorporou o seu nome à própria marca. Seu objetivo é oferecer às suas clientes os melhores tratamentos estéticos, fazendo-as sentirem-se bem com elas mesmas e consequentemente elevando a autoestima.

Cem por cento do público alvo da clínica é feminino. São mulheres que buscam na técnica da drenagem linfática, aliviar o desconforto do período menstrual, combater as dores nas pernas, inchaço abdominal e ainda diminuir os níveis de stress. Mas a drenagem linfática pode ser utilizada em casos que vão além da estética, como no pós-operatório de várias cirurgias, com o objetivo de prevenir a formação de fibroses e acelerar o processo de recuperação.

“Muita gente olha para a drenagem apenas como um procedimento estético, mas existem outros benefícios que se fala pouco. A drenagem melhora a qualidade do sono, a aparência da celulite, desintoxica o organismo e, com isso, nosso corpo sente os resultados”, ponderou a esteticista e cosmetóloga.

Além da drenagem linfática, Camila Samara oferece limpeza de pele, massagem relaxante, peeling, massagem modeladora, planos de rejuvenescimento facial, clareamento de axila e virilha, tratamento anti-acne, plano de redução de medidas, tratamento para celulite, hidratação facial e dos pés.

Ambiente e tecnologia A clínica oferece um ambiente agradável e aconchegante, além de estar totalmente equipada com o que há de mais moderno no mercado. Camila Samara oferece serviços com tecnologias de ponta para proporcionar aos clientes experiências únicas e personalizadas.

“Atendo uma pessoa de cada vez. A clínica possui aparelhos com alta tecnologia, como radiofrequência, vacuoterapia, leds, manta térmica e outros que fazem o sucesso nos tratamentos. Tudo é pensado no bem estar completo da cliente”, frisou.

Atendimento personalizado Camila Samara atende de segunda a sábado e em um dia da semana ela oferece um atendimento personalizado, a domicílio. Sempre às quartas-feiras ela atende suas clientes no conforto de seus lares com segurança e comodidade. Serviço muito procurado, por exemplo, pelas gestantes que são tratadas com produtos e cuidados específicos.

“No começo da minha carreira eu atendia apenas a domicílio e algumas clientes não quiseram perder esse serviço que é prestado de forma tão personalizada. Dessa forma, separo um dia na semana para atendê-las "no conforto de seus lares, com mais comodidade”, contou Camila Samara.

SERVIÇO

Camila Samara - Esteticista e Cosmetóloga

Endereço: Rua Teixeira de Freitas, 478, Santo Antônio, Belo Horizonte

Horários: de segunda a sexta-feira de 9h às 19h | Sábado de 8h às 14h

Telefone: (31) 98754-6077

Instagram: @milasamsouza

Facebook: @esteticamilasamara

Site: www.camilasamara.tk