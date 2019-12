A paixão e curiosidade pelo mundo dos brinquedos foi o que motivou Olga e Jéssica Gonçalves, mãe e filha, a criarem a loja Clash Boom, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Fundada há onze anos para oferecer brinquedos tradicionais para todas as idades, a Clash Boom vem, há cerca de um ano, ampliando sua carta de produtos e oferecendo uma gama completa de opções de brinquedos didáticos, pedagógicos e inclusivos.

"Trabalhamos com uma enorme variedade de brinquedos tradicionais, mas a ideia de inserir as outras categorias surgiu quando percebemos a enorme carência dessa categoria na região", contou Jéssica. Há brinquedos especiais tanto para crianças com deficiências fisicas quanto motoras e de aprendizagem.

Jéssica, que é bibliotecária e estuda Desenvolvimento Infantil, sempre enxergou nos brinquedos grandes aliados no processo de aprendizado e desenvolvimento das crianças, e tenta imprimir essa percepção na maneira como gerencia a loja ao lado da mãe. "Nosso objetivo é que nossos brinquedos abracem a todas as crianças, pais, familiares e também profissionais da educação e da saúde que trabalhem com desenvolvimento infantil", declarou.

Os queridinhos da loja são os brinquedos de madeira, que podem ser encontrados nas mais variadas formas para diferentes necessidades. Para as sócias, é possível juntar diversão, aprendizado e desenvolvimento infantil de forma sustentável e criativa.

O atendimento na Clash Boom também conta com a expertise de Jéssica para orientação dos pais que tiverem dúvidas sobre o brinquedo mais adequado para os pequenos.

Clash Boom

Endereço: Rua Rio Mantiqueira, 341 - Novo Riacho, Contagem

Instagram: @lojaclashboom

Telefone e whatsapp: (31) 994855866 (aceita encomendas e entrega pelos Correios)