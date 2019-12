Raça Negra, Dilsinho, Thiaguinho, Mumuzinho, Péricles, Belo, Turma do Pagode e Rodriguinho são os nomes de peso que confirmaram presença no "Último Samba do Ano", festa que acontece na Esplanada do Mineirão, neste sábado (21), a partir das 15h. Consolidado no calendário mineiro, o evento promete sucesso, e a prova disso são os ingressos já praticamente esgotados.

O Raça Negra traz músicas que estouraram na década de 1990. "Cheia de Manias", "Sozinho", "É Tarde Demais", "Maravilha", "Dono do Seu Beijo", "Me Leva Junto Com Você" e "Extrapolei" estarão no repertório. Já o cantor Dilsinho, conhecido como o príncipe do pagode, promete um show romântico e bem animado. Sucessos do trabalho do DVD "Terra do Nunca" farão parte do show, como "Péssimo Negócio" e "Trovão".

Para alegrar ainda mais a festa, Thiaguinho. De sua carreira, sucessos que o público conhece bem e que estão com toda certeza na boca dos fãs, como "Ponto Fraco", "Deixa Tudo Como Tá", "Domingando", "Na Nossa Sala", "Só Vem!". Outro destaque é Mumuzinho. "Eu Mereço Ser Feliz", "Confiança", "Curto Circuito" e outras canções devem fazer do setlist do artista.

Além dessas atrações, o "Último Samba do Ano" trará Péricles. O artista que fez história no grupo Exaltasamba chega para alegrar o público com as canções "Se Eu Largar o Freio", "Até Que Durou", "Supera", dentre outras.

Conhecido pelo romantismo, Belo também vai marcar presença. No show, hits que estouraram nas rádios e fizeram dele um dos maiores nomes da música brasileira. "Perfume", "Defeito Meu", "Intriga da Oposição" são algumas.

Com a alegria e animação de sempre, a Turma do Pagode também chega para agitar a festa. O grupo promete dar uma levantada no público com grandes sucessos como "Lancinho", "Aonde Quer Chegar" e "Camisa 10".

O cantor Rodriguinho também foi escalado para compor o time de estrelas. Ele tocará sucessos que o público conhece bem e que também fizeram parte da sua carreira no grupo Os Travessos, como "Já Deu pra Notar" e "Sorria que eu estou te filmando".

Estrutura

O público poderá escolher entre três setores 100% open bar. O setor Extra oferece cerveja, refrigerante e água; o VIP terá cerveja, vodka, energético, citrus, sucos, refrigerante e água; e o Front Stage, além de estar logo à frente do palco, disponibilizará cerveja, vodka, energético, espumante, catuaba, citrus, sucos, refrigerante e água.

Serviço

"O Último Samba do Ano"

Atrações: Raça Negra, Dilsinho, Thiaguinho, Mumuzinho, Péricles, Belo, Turma do Pagode e Rodriguinho

Local: Esplanada do Mineirão (av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha - BH)

Data: 21 de dezembro (sábado)

Horário: a partir das 15h

Ingressos:

Setor Extra Open Bar - R$100 (4º Lote)

Setor Vip Open Bar - R$150 (4º Lote)

Front Stage Open Bar - R$ 210 (4º Lote)

Classificação: 18 anos