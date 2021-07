Conteúdo de inteira responsabilidade da empresa Promobit Serviços de Tecnologia

Quem compra pela internet com frequência está sempre procurando maneiras de economizar ainda mais, seja por meio de frete grátis ou outras formas de desconto, como com algum cupom. Como sabemos que encontrar esses vouchers por aí não é uma tarefa fácil, explicaremos, com a ajuda do Promobit, a melhor plataforma de promoções e descontos, como encontrar os melhores cupons de desconto na internet.

Como funciona um site que oferece cupons de desconto?

Sites que oferecem cupons são especializados em descontos e possuem páginas específicas só para isso. Os vouchers podem ser para frete grátis, desconto em uma categoria de produtos, desconto em uma seleção de itens ou até promoções para serviços, como a Uber ou o IFood. Há ainda aqueles que só podem ser usados em determinadas lojas, como um cupom Americanas ou cupom Kabum.

Apesar de a utilização do cupom pelo usuário ser gratuita, as plataformas que o oferecem ganham uma comissão em dinheiro por cada uso de alguns deles, principalmente se eles forem exclusivos (cupons do tipo levam parte do nome da plataforma no código).

Vale citar também que os cupons somente podem ser utilizados em lojas online e, para ativá-los, você deve adicioná-los em um campo específico da página quando colocar os produtos que deseja no carrinho de compras.

Regras dos cupons

Ter a possibilidade de usar qualquer cupom é maravilhoso, mas não tão simples, pois eles possuem algumas regras. A que mais precisa de atenção é o prazo de validade. Depois, vale a pena ficar de olho no número de cupons disponíveis, já que eles, geralmente, são liberados pelo lojista em uma quantidade já definida anteriormente. É muito comum também que só seja aplicado um cupom por CPF de usuário.

Como encontrar os melhores cupons de desconto?

Para encontrar os melhores cupons de desconto, é só ficar de olho no site do Promobit. A plataforma conta com uma equipe de especialistas que verifica e atualiza constantemente a página de cupons do site, garantindo que você consiga o preço baixo em um produto no momento que quiser comprá-lo.

Lá, ficam disponíveis cupons para comprar itens esportivos, maquiagem, eletroportáteis e outros produtos para cozinha etc. Tem de tudo mesmo.

Para utilizar um cupom do Promobit é só você ir até a página de cupons, escolher a loja ou segmento e clicar em “Pegar cupom”. Veja as regras dele e clique em “Copiar”, para logo depois clicar em “Acessar loja”. Quando clicar, você será redirecionado a uma página de produtos e poderá aplicar o cupom copiado na página de pagamento, quando tiver colocado o produto no carrinho. Também pode acontecer de ser um “link cuponado”, o que significa que os produtos que aparecerão na página para qual você foi redirecionado já estarão com desconto.

Ainda, a possibilidade de utilizar um cupom pode ficar ainda mais certeira em datas estratégicas do comércio eletrônico, como o Dia dos Namorados, o Natal e a Black Friday.