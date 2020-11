Abrir e manter uma empresa não é fácil, seja ela de micro, médio ou grande porte. Um dos desafios é o cuidado com a parte burocrática do negócio. O que muitos empresários não sabem, porém, é que existem consultorias no mercado capazes de tornar o processo mais simples, seguro e até mesmo mais rentável.

Essa é a proposta da RK Consultoria Contábil e Financeira, com serviços contábeis, fiscais, tributários, de pessoal, além de auditoria, gestão financeira e planejamento tributário para firmas em meio urbano ou rural.

De acordo com a fundadora da consultoria, a contadora profissional e especialista em Custos e Gestão Tributária Rayane Karem Nascimento, todas as necessidades das empresas são atendidas pela RK, com destaque para a área de impostos.

Segundo a contadora, a formalização correta, obtida com o auxílio da consultoria, é uma forma de economizar e, portanto, de manter o caixa da empresa em dia.

"A consultoria tributária adequa os procedimentos da empresa para o correto recolhimento de tributos. Com ela, o cliente terá um diagnóstico sobre o enquadramento correto, seja no recolhimento ou na restituição de impostos, como PIS, COFINS e ICMS", detalha.

Rayane Karem fundou o negócio após notar uma carência desse serviço personalizado em algumas cidades mineiras. A contadora possui experiência em implantação e gestão, com foco em relacionamento e vendas.

Além disso, possui habilidades em liderança e formação de equipes de alta performance, incluindo competências em inteligência relacional, gestão de relacionamento, motivação organizacional, empreendedorismo e projetos de alto desempenho.

Raiane Karem é fundadora da RK consultoria

Atualmente, a RK atua nos municípios de Montes Claros, Buritizeiro, Pirapora, São Francisco, Várzea da Palma, Januária, Janaúba, no Norte de Minas; Patos de Minas e São Gotardo, no Alto Paranaíba; Paracatu e João Pinheiro, no Noroeste; Uberlândia, no Triângulo Mineiro; e Lagoa da Prata, no Centro-Oeste.

Treinamento

Voltado para empreendedores, produtores rurais, profissionais liberais, entre outros, o treinamento é outro serviço oferecido pela RK.

Enquanto a consultoria acompanha toda a situação da empresa mês a mês, o treinamento oferece uma mentoria a empresários, tirando dúvidas e dando orientações pontuais sobre a estruturação do negócio.

Todos os serviços da RK Consultoria Contábil e Financeira podem ser conhecidos e contratados pelos telefones (38) 98837-0328 e (38) 99839-4035.