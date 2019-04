O compositor do barroco italiano Antônio Vivaldi será o homenageado da nova apresentação da série “Concertos Virtuosi”, marcada para 20h30 de terça-feira (23), no Grande Teatro Sesc Palladium. As obras de Vivaldi foram populares no século XX e costumam ser evocadas até hoje durante a Páscoa - daí a escolha da data de apresentação. Os ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 20 e R$ 90, na bilheteria do teatro e pelo site Ingresso Rápido.

O programa traz "As Quatro Estações" e "Glória", de Vivaldi, com a participação do violinista Edson Queiroz (professor da Escola de Música da UFMG) do Coro Virtuosi, da Orquestra de Cordas da UFMG e de solistas convidados.

Como Vivaldi era padre, grande parte de suas óperas tem temática religiosa. "As Quatro Estações", publicada em 1723, é composta de quatro sonetos, que simbolizam a passagem do tempo ao longo do ano. Amplamente reconhecida na Europa, a ópera foi responsável por projetar seu autor à fama internacional.

Já "Glória", cuja criação data 1715, exalta a ressurreição de Jesus Cristo. Ela foi concebida a partir do hino “Gloria in eccelsis Deo” (Glória a Deus nas alturas).

A regência do concerto é de Weberson Almeida. Também estarão no palco as sopranos Daiana Melo e Anelise Cavalcanti e o contratenor Sérgio Anders.

Após o sucesso Carmina Brumana, peça exibida pelo Coro e Orquestra Virtuosi em dezembro de 2018, os “Concertos Virtuosi” ganharam programação mensal no Sesc Palladium neste ano. “É um grande prazer produzir estes espetáculos em Belo Horizonte, pois o público tem nos recebido muito bem”, afirma o diretor Ederson Urias.



SERVIÇO

“Concertos Virtuosis”

Dia: terça-feira (23)

Horário: 20h30

Local: Grande Teatro do Sesc Palladium

Ingressos, com valores entre R$ 20 e R$ 90, estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site Ingresso Rápido.