Você possui uma motivação singular para quebrar barreiras e correr riscos? Não mede esforços para a concretização dos seus sonhos? Acredita ser possível ganhar dinheiro e superar as suas dificuldades financeiras atuais?

Se você se identificou e respondeu “sim” para pelo menos uma das perguntas, está convidado a conhecer melhor o “Millionaire Mind Experience”. O curso será realizado nestes sábado (1º) e domingo (2), no Royal Golden Hotel, localizado no bairro funcionários, na região Centro-Sul de BH.

Ministrado pelo empresário, fundador da Experiência de Sucesso e do Attitude Convention Center, especialista em desenvolvimento pessoal e mudança de pensamento, Leandro Marcondes, o curso proporciona ensinamentos sobre a raiz do sucesso financeiro, a partir da criação de uma nova mentalidade da abundância.

Marcondes é conhecido por ter superado uma dívida de R$ 300 mil em apenas dez meses. Segundo ele, “a pergunta certa” o levou a assinar um contrato milionário com uma das maiores empresas de seminários do mundo, a Sucess Resources.

O conteúdo do evento, por sua vez, é baseado no livro "Os segredos da Mente Milionária", de T. Harv Eker. Alguns dos assuntos tratados serão: “ferramentas para se tornar rico”, “como captar recursos”, “como começar do zero”, “como investir e fazer o dinheiro trabalhar para você”.

O treinamento se propõe a impactar positivamente a vida pessoal dos participantes, diferenciando-os profissionalmente, como líderes, empreendedores e facilitadores. Os benefícios prometem extrapolar ambições individuais de riqueza, atingindo a coletividade.

As inscrições estão abertas pela plataforma Sympla, com investimento a partir de R$317,60, que podem ser parcelados em até 12 vezes. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Millionaire Mind Experience

Sábado e domingo, 1º e 2 de junho, no Royal Golden Hotel (R. Rio Grande do Norte, 1015 - Funcionários, Belo Horizonte). Inscrições pela plataforma Sympla, com investimento a partir de R$ 317,60.