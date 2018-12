# PostHD Conteúdo Patrocinado

Produtos de pronta entrega para esquentar o sexo e incrementar a relação, além de atendimento pessoal em chás de lingerie, com a promoção de brincadeiras durante a festa. Esse é o trabalho desenvolvido por Melina Martins, no Desejo Sex Shop, negócio que desenvolve em sua própria casa. Ela também recebe encomendas via WhatsApp e Instagram.

O campeão de vendas entre a clientela, composta majoritariamente por mulheres, é o kit anal, que inclui anestésico e excitante. As fantasias de profissões, como de bombeiro, médico, policial e empregada doméstica, também se destacam entre os itens encomendados.

Já homens com disfunção erétil e ejaculação precoce podem se beneficiar da bomba peniana que, além de tratar esses problemas, promete aumentar o tamanho do órgão sexual masculino. Para eles, há ainda cuecas de elefante e roupas de gogo boys.

Outros itens interessantes são as bolinhas de sabor, nas opções uva, morango e chocolate; o “pó mágico da bruxa”, um afrodisíaco que pode ser dissolvido em bebidas; sabonetes e desodorantes íntimos. Os casais inventivos contam ainda com algemas, chicotes, máscaras, vibradores e próteses.

As mercadorias podem ser retiradas com a Melina, no bairro Jaqueline, ou recebidas em casa, mediante pagamento da taxa do motoboy. As formas de pagamento incluem cartões de crédito e débito, depósito bancário e dinheiro.

Gestão

Melina trabalhou em uma empresa por cinco anos, até que ficou grávida e decidiu atuar como autônoma. Na época, lembrou-se de uma colega que vendia produtos eróticos e pesquisou fornecedores com o intuito de investir na área.

Tudo começou, em novembro de 2016, com um pequeno grupo de WhatsApp para divulgação dos produtos. Nele, os clientes e amigos adicionaram conhecidos, que foram dando corpo ao público do negócio.

A empreendedora revela que chegou a procurar pontos para abrir uma loja física, mas percebeu que não compensaria. Ela segue atendendo por meio das redes sociais ou presencialmente em feiras e outros eventos.

SERVIÇO

Desejo Sex Shop

Telefone/WhatsApp: (31) 9 9216-4180

Instagram: @desejosexshopbh