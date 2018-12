Bolo de cenoura com ganache ao leite, bem cremoso, para paladares clássicos; Red Velvet cake com frutas vermelhas no topo ou a opção de leite Ninho com Oreo (massa black com o mesmo cacau utilizado na produção no biscoito) para os mais antenados. Na “Jess Chocolates”, os pedidos são na medida exata do gosto do cliente.

“Sempre perguntamos qual o tipo de evento em que serão servidas as sobremesas, para indicarmos o produto certo”, explica Jéssica Ribeiro, idealizadora do negócio e proprietária ao lado do marido, Jonas Ribeiro. “Também nos preocupamos em oferecer guloseimas equilibradas, com o doce no ponto, para agradar a todos”, completa a confeiteira, ressaltando o fato de buscar o feedback da clientela com frequência, para medir o nível de satisfação.

Histórico

Cerca de dois meses antes do casamento com Jonas, Jéssica decidiu deixar o emprego que tinha como designer gráfica. Então, o noivo sugeriu que ela vendesse bombons, atividade na qual ele atuou na época de escola, entre os 14 e 18 anos.

A futura esposa começou, em 2014, a comercializar os chocolates – cuja receita fora a avó do companheiro que lhe ensinara – na porta de um colégio no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Os produtos também eram vendidos em restaurantes da região.

Não demorou até que as encomendas começassem a chegar. Foi então que o foco do empreendimento mudou para atender festas. Em 2016, Jonas abandonou o antigo trabalho para se dedicar à empresa familiar.

Atualmente, as delícias preferidas da freguesia são o macaron (R$ 3,50 cada), o brigadeiro (a partir de R$ 1,50 a unidade) e o bolo de leite Ninho com morangos, com valor de R$ 75 e tamanho que serve até dez pessoas. Encomendas podem ser realizadas por telefone ou redes sociais.

SERVIÇO

Jess Chocolate

Telefones/WhatsApp: (31) 9 9908-7709 / (31) 9 9901-2909

Fan page: @jesschocolatess

Instagram: @jesschocolates