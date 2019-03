Produzir uma festa pode ser uma verdadeira Odisséia, com a necessidade de fazer contatos com múltiplos fornecedores, participar de várias reuniões e promover degustações, entre outras providências. No ritmo frenético dos tempos atuais, tantas tarefas podem inviabilizar a realização de diversos sonhos.

Atento a esse filão de negócios, Tiago Otone idealizou, em 2018, o Group Me!, união de cinco empresas, todas voltadas para a área de eventos: Drink Me!, Eat Me!, Click Me!, Sound Me! e Invite Me!. Os nomes de cada uma delas, traduzidos para a língua portuguesa, são quase autoexplicativos.

“A motivação do grupo é otimizar o tempo da noiva, da debutante e dos contratantes em geral, para que eles consigam fechar os principais elementos de uma festa em um só lugar, tudo a partir do orçamento que têm disponível para o empreendimento”, explica Otone.

Assim, o empresário defende ser possível não só poupar negociações como ter acesso aos melhores custo-benefícios do mercado, uma vez que as parcerias do Group Me! garantem descontos especiais.

“Uma das grandes expectativas, ao montar o negócio, era trazer um produto de alta qualidade a um preço bom. Temos vários tipos de propostas, de diferentes perfis, mas todas abaixo das práticas de mercado”, garante.



Frentes

Com formação em mixologia, Otone trabalha com eventos sociais há 12 anos, com experiência na gestão de empresas de drinks e de casas noturnas. Foi, inclusive, proprietário de uma delas, localizada na Savassi. Além de coordenar as empresas do grupo, ele atua pessoalmente nos eventos como mão-de-obra da Drink-Me!.

As demais frentes contam com parceiros e têm administração própria. A Eat-Me! é um bufê de característica mais jovial, menos clássica. Enquanto a Click-Me! auxilia os anfitriões com as fotografias, as filmagens e os álbuns.

Já a Sound-Me! possui atualmente cinco bandas, cada uma atendendo a determinado gosto musical. Por fim, a Invite-Me! faz convites personalizados. Cada peça é concebida inicialmente à mão, por um desenhista profissional, formado em belas artes.

Essa sinergia resulta em eventos completos. “O cliente ganha em credibilidade, porque a empresa contratada passa pelo crivo de outras, com poder maior de negociação”, ressalta o produtor.



SERVIÇO

Group Me!

Telefone: (31) 9 9352-7533

Telefone/WhatsApp:

(31) 9 7311-8442